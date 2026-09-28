Украина встречает эту зиму лучше подготовленной, чем в прошлом году, - Корецкий

Украина встречает наступающую зиму гораздо лучше подготовленной, чем в прошлом году. Однако враг также усовершенствовал свои вооружения, накопив реактивные "шахиды" и баллистические ракеты.

Об этомв интервью для телемарафона заявил Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Укрепление энергетической системы и защиты инфраструктуры

"Украина встречает эту зиму лучше подготовленной, чем в прошлом году. Планы устойчивости на момент их утверждения были сверхамбициозными, и именно это позволило значительно укрепить систему даже без их полного выполнения", — сказал глава правительства.

Он отметил, что, несмотря на существующие отставания, военные администрации, главы громад и городов, государственные компании, министерства проделали большой объем работы.

"В этом году построено больше генерирующих мощностей. Больше критически важных объектов обеспечено дополнительным резервным питанием. Усилена защита критически важных элементов инфраструктуры. Увеличен резерв оборудования, запасных частей, увеличено количество ремонтных бригад и техники", — рассказал премьер.

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Накопление вооружения противником

Однако и враг усовершенствовался, отметил Корецкий.

"Это и реактивные "шахеды", и накопление баллистического оружия и ракет к зиме. Легко точно не будет, но у нас нет другого варианта, кроме как выстоять", — сказал глава Кабмина.

Он добавил, что Украина попросила иностранных партнеров предоставить свои службы по чрезвычайным ситуациям, спасателей с техникой и людьми.

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