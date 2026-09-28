Премьер Сергей Корецкий рассказал, как Украина планирует покрыть дефицит в 27 млрд долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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Часть средств правительство планирует найти внутри страны

Дополнительная потребность Украины на оборону составляет $27 млрд. Часть этой суммы потребуется уже в ближайшее время для предоплаты вооружения, которое должно поступить в первом квартале 2027 года.

По словам Корецкого, около $7 млрд Кабмин планирует покрыть за счет экономии, оптимизации расходов и внутреннего перераспределения бюджетных средств.

Речь идет о перенаправлении ресурсов в рамках действующих программ, использовании резервного фонда обороны и сокращении отдельных статей расходов.

Еще примерно $20 млрд правительство рассчитывает привлечь в сотрудничестве с международными партнерами. Прежде всего эти средства планируется направить на вооружение и сопутствующие расходы.

"Часть суммы мы должны покрыть за счет внутренних источников, перераспределив средства в рамках действующих программ. Эта задача возложена на Министерство финансов", — заявил Корецкий.

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Правительство рассчитывает на международную помощь

Часть дополнительных оборонных потребностей касается денежного обеспечения военнослужащих и социальных выплат их семьям.

В то же время Кабмин продолжает выполнять социальные обязательства государства. Пенсии, а также зарплаты врачей и учителей должны финансироваться в полном объеме.

Ранее Корецкий заявлял, что выплаты военнослужащим будут осуществляться стабильно и в полном объеме.

Расходы, не относящиеся к критически необходимым, Кабмин временно приостановит до поступления средств от партнеров.

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Отдельное направление работы правительства — получение средств по международным программам. Для этого Кабмин должен принять ряд решений, а Верховная Рада — рассмотреть соответствующие законопроекты.

В сентябре Корецкий сообщил, что выполнение правительственной части обязательств планируется завершить до 15 октября.

Премьер также призвал народных депутатов ускорить принятие законопроектов, от которых зависит поступление международной финансовой помощи.

По его словам, эти средства необходимы для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и нужд Сил обороны.

Параллельно Украина ведет переговоры с Европейским Союзом, странами НАТО и другими партнерами о покрытии дополнительных оборонных потребностей.

Ранее Корецкий сообщил, что средств для покрытия расходов в размере $27 млрд пока не найдено. Также, по его словам, выплаты военным будут стабильными и в полном объеме.

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