Прем’єр Сергій Корецький розповів, як Україна планує закрити дефіцит $27 млрд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

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Частину коштів уряд планує знайти всередині країни

Додаткова потреба України на оборону становить $27 млрд. Частина цієї суми потрібна вже найближчим часом для передоплати озброєння, яке має надійти у першому кварталі 2027 року.

За словами Корецького, близько $7 млрд Кабмін планує покрити за рахунок економії, оптимізації видатків та внутрішнього перерозподілу бюджетних коштів.

Йдеться про переспрямування ресурсів у межах чинних програм, використання резервного фонду оборони та скорочення окремих статей витрат.

Ще приблизно $20 млрд уряд розраховує залучити у співпраці з міжнародними партнерами. Передусім ці кошти планують спрямувати на озброєння та супутні витрати.

"Частину суми маємо закрити за рахунок внутрішніх джерел, перерозподіливши кошти в межах чинних програм. Це завдання Міністерству фінансів", – заявив Корецький.

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Уряд розраховує на міжнародну допомогу

Частина додаткової оборонної потреби стосується грошового забезпечення військовослужбовців та соціальних виплат їхнім родинам.

Водночас Кабмін продовжує виконувати соціальні зобов’язання держави. Пенсії, а також зарплати лікарів і вчителів мають фінансуватися у повному обсязі.

Раніше Корецький заявляв, що виплати військовослужбовцям будуть здійснюватися стабільно і в повній мірі.

Видатки, які не належать до критично необхідних, Кабмін тимчасово призупинить до надходження коштів від партнерів.

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Окремий напрям роботи уряду – отримання коштів за міжнародними програмами. Для цього Кабмін має ухвалити низку рішень, а Верховна Рада – розглянути відповідні законопроєкти.

У вересні Корецький повідомив, що виконання урядової частини зобов’язань планують завершити до 15 жовтня.

Прем’єр також закликав народних депутатів пришвидшити ухвалення законопроєктів, від яких залежить надходження міжнародної фінансової допомоги.

За його словами, ці кошти необхідні для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і потреб Сил оборони.

Паралельно Україна веде перемовини з Європейським Союзом, країнами НАТО та іншими партнерами щодо покриття додаткових оборонних потреб.

Раніше Корецький повідомив, що коштів для покриття $27 млрд видатків поки не знайшли. Також за його словами виплати військовим будуть стабільними і в повній мірі.

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