Европейцам рекомендовали экономить газ и электроэнергию из-за высоких цен

Европейцам рекомендовали экономить энергоресурсы из-за высоких цен на газ.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

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Еврокомиссия советует вернуться к мерам 2022 года

Европейская комиссия рекомендовала государствам-членам ЕС рассмотреть дополнительные меры по сокращению потребления энергоресурсов на фоне высоких цен на газ и напряженности на мировом рынке.

Еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен направил письмо министрам энергетики стран ЕС накануне неформальной встречи, которая состоится 28–29 сентября в Дублине.

В документе он призвал правительства сохранить или возобновить меры, которые могут снизить нагрузку на газовой и электроэнергетический баланс, "в той мере, в какой это будет необходимо".

"Мы сталкиваемся с ценовым кризисом, связанным с кризисом поставок", - заявил Йоргенсен в письме от 25 сентября.

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Еврокомиссар отметил, что ограниченное предложение на мировом рынке и колебания цен могут привести к их дальнейшему росту. По его словам, сокращение спроса способно сдержать этот процесс.

Йоргенсен предложил странам вернуться к практикам, которые применялись во время энергетического кризиса 2022 года. В частности, речь идет о:

поощрение домохозяйств к снижению нагрузки на сеть в часы пикового потребления;

ограничение температуры отопления в общественных зданиях;

отключение ненужного уличного освещения ночью.

По словам Йоргенсена, снижение спроса на электроэнергию позволит сократить её производство из газа и сохранить запасы в хранилищах.

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Европейские газохранилища заполнены на 68%

Заполненность европейских газовых хранилищ составляет около 68% мощностей. В тот же период 2021 года этот показатель составлял 71%.

Дополнительное давление на рынок создает война вокруг Ирана, из-за которой нарушились глобальные поставки газа. Это может сделать следующую зиму для Европы более дорогой.

Котировки на нидерландском хабе TTF уже несколько недель держатся выше 70 евро за МВт·ч. Такого уровня не было со времён кризиса 2022 года.

На динамику также влияют повышенный спрос на электроэнергию после жаркого лета и общая нестабильность поставок сжиженного газа.

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Согласно правилам ЕС, страны должны заполнить газохранилища до 90% мощностей к началу ноября. В то же время в этом году им предоставили гибкость: ориентир можно снизить до 80%, чтобы избежать ажиотажного спроса и сократить расходы на закупку газа.

Йоргенсен отдельно обратил внимание на ситуацию в энергосистеме. Аномально сухая и жаркая погода создала дополнительную нагрузку на сети нескольких стран ЕС, поэтому странам рекомендуют экономить именно в периоды пиковых нагрузок.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что "на данный момент нет непосредственных рисков для безопасности поставок".

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