Корецкий об угрозе потери интернета в Украине: Нужно исходить из худшего сценария
Риски для цифровой и коммуникационной инфраструктуры Украины будут сохраняться до окончания войны. Россия уже наносит удары по украинским дата-центрам, поэтому государство готовится к самому сложному развитию событий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Сергей Корецкий.
Он отметил, что вопрос защиты дата-центров и мобильной связи уже рассматривался во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.
Он подчеркнул, что угроза для критической инфраструктуры остается постоянной.
"Угроза существует для всей инфраструктуры. Была, есть и будет до окончания войны", — заявил премьер.
Государство готовят к худшему сценарию
Корецкий отметил, что при построении системы защиты интернет-инфраструктуры необходимо учитывать наихудший возможный сценарий.
По его словам, государство сочетает различные подходы, чтобы не допустить масштабного прекращения работы связи в результате российских атак.
Часть инфраструктуры планируется защищать напрямую, часть — размещать в облачных хранилищах или за пределами Украины. При необходимости эти способы могут комбинироваться.
"Что-то должно быть под землей, что-то — в "облаке", что-то — за рубежом, что-то — в смешанном варианте, а что-то — все три варианта одновременно. Поэтому единого правила нет, но то, что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и готовиться — это факт", — подытожил глава правительства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль