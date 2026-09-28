Корецкий об угрозе потери интернета в Украине: Нужно исходить из худшего сценария

Риски для цифровой и коммуникационной инфраструктуры Украины будут сохраняться до окончания войны. Россия уже наносит удары по украинским дата-центрам, поэтому государство готовится к самому сложному развитию событий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Он отметил, что вопрос защиты дата-центров и мобильной связи уже рассматривался во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Он подчеркнул, что угроза для критической инфраструктуры остается постоянной.

"Угроза существует для всей инфраструктуры. Была, есть и будет до окончания войны", — заявил премьер.

Государство готовят к худшему сценарию

Корецкий отметил, что при построении системы защиты интернет-инфраструктуры необходимо учитывать наихудший возможный сценарий.

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По его словам, государство сочетает различные подходы, чтобы не допустить масштабного прекращения работы связи в результате российских атак.

Часть инфраструктуры планируется защищать напрямую, часть — размещать в облачных хранилищах или за пределами Украины. При необходимости эти способы могут комбинироваться.

"Что-то должно быть под землей, что-то — в "облаке", что-то — за рубежом, что-то — в смешанном варианте, а что-то — все три варианта одновременно. Поэтому единого правила нет, но то, что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и готовиться — это факт", — подытожил глава правительства.

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