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Новости Атаки РФ на дата-центры
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Прошедшие сутки были сложными, - Минцифры о нападениях РФ на дата-центры

Подвергшийся атаке со стороны РФ дата-центр Cosmonova в Киеве

Из-за вражеских обстрелов дата-центров 26 сентября оказался тяжелым днем для украинской цифровой и телекоммуникационной сети. Несмотря на атаки, специалисты непрерывно устраняют последствия, восстанавливают поврежденные объекты и принимают меры по укреплению всей системы.

Об этом сообщила министр цифровой трансформации Украины Оксана Ферчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление Минцифры 

"Прошедшие сутки были сложными для цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. Враг совершил массированные атаки, в частности на Киев и область", - пишет Ферчук.

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Отдельно она поблагодарила ГСЧС и профильные службы, операторов электронных коммуникаций, энергетические и инфраструктурные компании, а также всех специалистов отрасли за стойкость и готовность оперативно реагировать на атаки.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские войска повторно атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. В результате удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.
  • Впоследствии стало известно, что дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу.
  • Зеленский заявил, что российские войска проводят операцию по нанесению ударов по украинским дата-центрам, чтобы оставить украинцев без связи, однако Украина противодействует этому.
  • По данным СМИ, в Киеве и других городах недоступен эфир ряда телеканалов, а также сервисов MEGOGO и SWEET TV.

Автор: 

обстрел (35712) Минцифры (350)
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Топ комментарии
+4
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
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27.09.2026 14:41 Ответить
+3
сама ідея діджіталізації в цілому є хибною, оскільки вся система є вразлива ззовні і нічим 100% - ково не захищена, а з іншого боку не є довговічною з точки зору технологій та небезкінечних природних ресурсів. але бізнес живе лише нинішнім днем і давно вже перестав бути стимулом прогресу.
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27.09.2026 14:56 Ответить
+3
ВІРНО!
Про це вже рік тому говорили на Заході, зокрема в Німеччині, Англії, Франції, Нідерландах, Порльщі. Тому вони відмовились від повної DIGITALI-зації і основні реєстри зберізають в паперових архівах без електрнного доступу. Так й безпечно, й у випадку чого, є з кого спитати, куди все поділось, а не так як в Україні - все вкрали, а списали на електронний вірус!
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27.09.2026 15:10 Ответить

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