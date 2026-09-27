Прошедшие сутки были сложными, - Минцифры о нападениях РФ на дата-центры
Из-за вражеских обстрелов дата-центров 26 сентября оказался тяжелым днем для украинской цифровой и телекоммуникационной сети. Несмотря на атаки, специалисты непрерывно устраняют последствия, восстанавливают поврежденные объекты и принимают меры по укреплению всей системы.
Об этом сообщила министр цифровой трансформации Украины Оксана Ферчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Минцифры
"Прошедшие сутки были сложными для цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. Враг совершил массированные атаки, в частности на Киев и область", - пишет Ферчук.
Отдельно она поблагодарила ГСЧС и профильные службы, операторов электронных коммуникаций, энергетические и инфраструктурные компании, а также всех специалистов отрасли за стойкость и готовность оперативно реагировать на атаки.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские войска повторно атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. В результате удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.
- Впоследствии стало известно, что дата-центр Cosmonova в Киеве прекратил работу.
- Зеленский заявил, что российские войска проводят операцию по нанесению ударов по украинским дата-центрам, чтобы оставить украинцев без связи, однако Украина противодействует этому.
- По данным СМИ, в Киеве и других городах недоступен эфир ряда телеканалов, а также сервисов MEGOGO и SWEET TV.
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Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
Про це вже рік тому говорили на Заході, зокрема в Німеччині, Англії, Франції, Нідерландах, Порльщі. Тому вони відмовились від повної DIGITALI-зації і основні реєстри зберізають в паперових архівах без електрнного доступу. Так й безпечно, й у випадку чого, є з кого спитати, куди все поділось, а не так як в Україні - все вкрали, а списали на електронний вірус!