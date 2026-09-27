Прошедшие сутки были сложными, - Минцифры о нападениях РФ на дата-центры

Из-за вражеских обстрелов дата-центров 26 сентября оказался тяжелым днем для украинской цифровой и телекоммуникационной сети. Несмотря на атаки, специалисты непрерывно устраняют последствия, восстанавливают поврежденные объекты и принимают меры по укреплению всей системы.

Об этом сообщила министр цифровой трансформации Украины Оксана Ферчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Прошедшие сутки были сложными для цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. Враг совершил массированные атаки, в частности на Киев и область", - пишет Ферчук.

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Отдельно она поблагодарила ГСЧС и профильные службы, операторов электронных коммуникаций, энергетические и инфраструктурные компании, а также всех специалистов отрасли за стойкость и готовность оперативно реагировать на атаки.

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