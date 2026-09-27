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Новости Атаки РФ на дата-центры
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В Киеве и других городах недоступен эфир ряда телеканалов, а также сервисов MEGOGO и SWEET TV, - СМИ

Исчез сигнал ряда телеканалов

На фоне ударов РФ по дата-центрам в Киеве и ряде других городов страны начал пропадать сигнал украинских телеканалов. Речь идет о "1+1", СТБ и "5 канале". Сбои также зафиксированы в работе онлайн-сервисов MEGOGO и SWEET.TV. Кроме того, перебои наблюдаются и у абонентов части кабельных операторов.

Об этом пишут "Суспільне" иdev.ua, передает Цензор.НЕТ.

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Перебои в вещании и онлайн-сервисах

В то же время часть телеканалов продолжает работать в обычном режиме. В частности, "Новый канал" и ICTV — работают.

Как пишет dev.ua со ссылкой на службу поддержки MEGOGO, проблемы с просмотром возникли из-за российского удара по дата-центру главного партнера сервиса.

Также там сообщили, что из-за "физического повреждения первоисточника" на данный момент нет возможности передавать поток на экраны пользователей. Специалисты работают над восстановлением сигнала.

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Что предшествовало?

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интернет (1761) обстрел (35712) связь (351) телевидение (911)
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Топ комментарии
+26
Ну може хоч менше глядачів буде у "телемарафону"... Прям на "святе" посягнули. Рейтинги "лідера світу" можуть впасти.
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27.09.2026 00:33 Ответить
+26
Ось цей об'єкт ключовий, всі російські державні реєстри та кріпта саме тут зберігають!
Найбільший в РФ та східній Європі Дата-центр. ЦОД «Удомля» (Калінінський)
Адреса: Тверська обл., м. Удомля, промисловий майданчик
Координати:57.89097762728096, 35.04764907842556
Загальна підключена потужність дата-центру «Калінінський» складає 48 МВт, а проєктна межа майданчика розрахована до 80 МВт.
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27.09.2026 01:02 Ответить
+17
У простого наріда буде ломка.
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27.09.2026 00:48 Ответить

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