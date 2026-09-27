В Киеве и других городах недоступен эфир ряда телеканалов, а также сервисов MEGOGO и SWEET TV, - СМИ
На фоне ударов РФ по дата-центрам в Киеве и ряде других городов страны начал пропадать сигнал украинских телеканалов. Речь идет о "1+1", СТБ и "5 канале". Сбои также зафиксированы в работе онлайн-сервисов MEGOGO и SWEET.TV. Кроме того, перебои наблюдаются и у абонентов части кабельных операторов.
Об этом пишут "Суспільне" иdev.ua, передает Цензор.НЕТ.
Перебои в вещании и онлайн-сервисах
В то же время часть телеканалов продолжает работать в обычном режиме. В частности, "Новый канал" и ICTV — работают.
Как пишет dev.ua со ссылкой на службу поддержки MEGOGO, проблемы с просмотром возникли из-за российского удара по дата-центру главного партнера сервиса.
Также там сообщили, что из-за "физического повреждения первоисточника" на данный момент нет возможности передавать поток на экраны пользователей. Специалисты работают над восстановлением сигнала.
Что предшествовало?
- Напомним, российские войска повторно атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. В результате удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.
- Позже стало известно, что после российской атаки дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве прекратил работу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Найбільший в РФ та східній Європі Дата-центр. ЦОД «Удомля» (Калінінський)
Адреса: Тверська обл., м. Удомля, промисловий майданчик
Координати:57.89097762728096, 35.04764907842556
Загальна підключена потужність дата-центру «Калінінський» складає 48 МВт, а проєктна межа майданчика розрахована до 80 МВт.