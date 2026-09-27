В Киеве и других городах недоступен эфир ряда телеканалов, а также сервисов MEGOGO и SWEET TV, - СМИ

На фоне ударов РФ по дата-центрам в Киеве и ряде других городов страны начал пропадать сигнал украинских телеканалов. Речь идет о "1+1", СТБ и "5 канале". Сбои также зафиксированы в работе онлайн-сервисов MEGOGO и SWEET.TV. Кроме того, перебои наблюдаются и у абонентов части кабельных операторов.

Об этом пишут "Суспільне" иdev.ua, передает Цензор.НЕТ.

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Перебои в вещании и онлайн-сервисах

В то же время часть телеканалов продолжает работать в обычном режиме. В частности, "Новый канал" и ICTV — работают.

Как пишет dev.ua со ссылкой на службу поддержки MEGOGO, проблемы с просмотром возникли из-за российского удара по дата-центру главного партнера сервиса.

Также там сообщили, что из-за "физического повреждения первоисточника" на данный момент нет возможности передавать поток на экраны пользователей. Специалисты работают над восстановлением сигнала.

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Что предшествовало?

Напомним, российские войска повторно атаковали дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве. В результате удара возникли проблемы в работе сервисов, в частности перебои с доступом к интернету у части клиентов.

Позже стало известно, что после российской атаки дата-центр телекоммуникационного оператора Cosmonova.net в Киеве прекратил работу.

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