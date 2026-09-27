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Новини Атаки РФ на дата-центри
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У Києві та інших містах недоступний ефір низки телеканалів, а також сервісів MEGOGO та SWEET TV, - ЗМІ

Зник сигнал низки телеканалів

На тлі ударів РФ по дата-центрах у Києві та низці інших міст країни почав зникати сигнал українських телеканалів. Йдеться про "1+1", СТБ та "5 канал". Збої також зафіксовано в роботі онлайн-сервісів MEGOGO і SWEET.TV. Крім цього, перебої спостерігаються й в абонентів частини кабельних операторів.

Про це пишуть "Суспільне" та dev.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Перебої в мовленні та онлайн-сервісах

Водночас частина телеканалів продовжує працювати у звичному режимі. Зокрема, Новий канал та ICTV — працюють.

Як пише dev.ua із посиланням на службу підтримки MEGOGO, проблеми з переглядом виникли через російський удар по дата-центру головного партнера сервісу.

Також там розповіли, що через "фізичне пошкодження першоджерела" на цей момент немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Фахівці працюють над відновленням сигналу.

Дивіться також: Атакований РФ дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Читайте також: Зеленський про атаки РФ на дата-центри: оперативно протидіємо цьому, є рішення Ставки

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інтернет (876) обстріл (37028) зв’язок (237) телебачення (802)
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Топ коментарі
+26
Ну може хоч менше глядачів буде у "телемарафону"... Прям на "святе" посягнули. Рейтинги "лідера світу" можуть впасти.
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27.09.2026 00:33 Відповісти
+26
Ось цей об'єкт ключовий, всі російські державні реєстри та кріпта саме тут зберігають!
Найбільший в РФ та східній Європі Дата-центр. ЦОД «Удомля» (Калінінський)
Адреса: Тверська обл., м. Удомля, промисловий майданчик
Координати:57.89097762728096, 35.04764907842556
Загальна підключена потужність дата-центру «Калінінський» складає 48 МВт, а проєктна межа майданчика розрахована до 80 МВт.
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27.09.2026 01:02 Відповісти
+17
У простого наріда буде ломка.
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27.09.2026 00:48 Відповісти

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