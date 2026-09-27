У Києві та інших містах недоступний ефір низки телеканалів, а також сервісів MEGOGO та SWEET TV, - ЗМІ

На тлі ударів РФ по дата-центрах у Києві та низці інших міст країни почав зникати сигнал українських телеканалів. Йдеться про "1+1", СТБ та "5 канал". Збої також зафіксовано в роботі онлайн-сервісів MEGOGO і SWEET.TV. Крім цього, перебої спостерігаються й в абонентів частини кабельних операторів.

Про це пишуть "Суспільне" та dev.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Перебої в мовленні та онлайн-сервісах

Водночас частина телеканалів продовжує працювати у звичному режимі. Зокрема, Новий канал та ICTV — працюють.

Як пише dev.ua із посиланням на службу підтримки MEGOGO, проблеми з переглядом виникли через російський удар по дата-центру головного партнера сервісу.

Також там розповіли, що через "фізичне пошкодження першоджерела" на цей момент немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Фахівці працюють над відновленням сигналу.

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Що передувало?

Нагадаємо, російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.

Пізніше стало відомо, що після російської атаки дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві припинив роботу.

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