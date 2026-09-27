У Києві та інших містах недоступний ефір низки телеканалів, а також сервісів MEGOGO та SWEET TV, - ЗМІ
На тлі ударів РФ по дата-центрах у Києві та низці інших міст країни почав зникати сигнал українських телеканалів. Йдеться про "1+1", СТБ та "5 канал". Збої також зафіксовано в роботі онлайн-сервісів MEGOGO і SWEET.TV. Крім цього, перебої спостерігаються й в абонентів частини кабельних операторів.
Про це пишуть "Суспільне" та dev.ua, передає Цензор.НЕТ.
Перебої в мовленні та онлайн-сервісах
Водночас частина телеканалів продовжує працювати у звичному режимі. Зокрема, Новий канал та ICTV — працюють.
Як пише dev.ua із посиланням на службу підтримки MEGOGO, проблеми з переглядом виникли через російський удар по дата-центру головного партнера сервісу.
Також там розповіли, що через "фізичне пошкодження першоджерела" на цей момент немає можливості передавати потік на екрани користувачів. Фахівці працюють над відновленням сигналу.
Що передувало?
- Нагадаємо, російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.
- Пізніше стало відомо, що після російської атаки дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві припинив роботу.
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Загальна підключена потужність дата-центру «Калінінський» складає 48 МВт, а проєктна межа майданчика розрахована до 80 МВт.