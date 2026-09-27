Минула доба була складною, - Мінцифри про атаки РФ на дата-центри
Через ворожі обстріли дата-центрів 26 вересня виявилося важким днем для української цифрової та телекомунікаційної мережі. Попри атаки, спеціалісти безперервно ліквідовують наслідки, відновлюють пошкоджені об'єкти та вживають заходів для зміцнення усієї системи.
Про це повідомила міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Мінцифри
"Минула доба була складною для цифрової та телекомунікаційної інфраструктури. Ворог здійснив масовані атаки, зокрема по Києву та області", - пише Ферчук.
Окремо вона подякувала ДСНС та профільним службам, операторам електронних комунікацій, енергетичним та інфраструктурним компаніям, а також усім фахівцям галузі за стійкість і готовність оперативно реагувати на атаки.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів.
- Згодом стало відомо, що дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу.
- Зеленський заявив, що восійські війська проводять операцію щодо ударів по українських дата-центрах, щоб залишити українців без звʼязку, втім Україна протидіє цьому.
- За даними ЗМІ, у Києві та інших містах недоступний ефір низки телеканалів, а також сервісів MEGOGO та SWEET TV.
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Про це вже рік тому говорили на Заході, зокрема в Німеччині, Англії, Франції, Нідерландах, Порльщі. Тому вони відмовились від повної DIGITALI-зації і основні реєстри зберізають в паперових архівах без електрнного доступу. Так й безпечно, й у випадку чого, є з кого спитати, куди все поділось, а не так як в Україні - все вкрали, а списали на електронний вірус!