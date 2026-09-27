Минула доба була складною, - Мінцифри про атаки РФ на дата-центри

Через ворожі обстріли дата-центрів 26 вересня виявилося важким днем для української цифрової та телекомунікаційної мережі. Попри атаки, спеціалісти безперервно ліквідовують наслідки, відновлюють пошкоджені об'єкти та вживають заходів для зміцнення усієї системи.

Про це повідомила міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява Мінцифри

"Минула доба була складною для цифрової та телекомунікаційної інфраструктури. Ворог здійснив масовані атаки, зокрема по Києву та області", - пише Ферчук.

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Окремо вона подякувала ДСНС та профільним службам, операторам електронних комунікацій, енергетичним та інфраструктурним компаніям, а також усім фахівцям галузі за стійкість і готовність оперативно реагувати на атаки.

Що передувало?