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Новини Атаки РФ на дата-центри
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Корецький про загрозу втрати інтернету в Україні: Треба виходити з найгіршого сценарію

Загроза для зв’язку зберігатиметься до кінця війни: Корецький про атаки РФ на дата-центри

Ризики для цифрової та комунікаційної інфраструктури України зберігатимуться до завершення війни. Росія вже завдає ударів по українських дата-центрах, тому держава готується до найскладнішого розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Він зазначив, що питання захисту дата-центрів і мобільного зв’язку вже розглядали під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Він наголосив, що загроза для критичної інфраструктури залишається постійною.

"Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни", - заявив прем’єр.

Державу готують до найгіршого сценарію

Корецький зазначив, що під час побудови системи захисту інтернет-інфраструктури необхідно враховувати найгірший можливий сценарій.

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За його словами, держава поєднує різні підходи, щоб не допустити масштабного припинення роботи зв’язку внаслідок російських атак.

Частину інфраструктури планують захищати безпосередньо, частину - розміщувати у хмарних сховищах або за межами України. За потреби ці способи можуть комбінуватися.

"Щось має бути під землею, щось повинно бути в "хмарі", щось повинно бути за кордоном, щось - мікс, а щось — всі три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе - це факт", - підсумував голова уряду.

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інтернет (876) обстріл (36994) Корецький Сергій (151)
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Топ коментарі
+27
Зелене шобло при владі - це тільки найгірший сценарій для України.
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28.09.2026 07:41 Відповісти
+24
Найгірший сценарій для України був в 2019 році і українці його обрали 73% голосами.
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28.09.2026 07:47 Відповісти
+14
Яка несподіванка на 5му році повномасштабної війни...
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28.09.2026 07:41 Відповісти

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