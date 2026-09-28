Корецький про загрозу втрати інтернету в Україні: Треба виходити з найгіршого сценарію
Ризики для цифрової та комунікаційної інфраструктури України зберігатимуться до завершення війни. Росія вже завдає ударів по українських дата-центрах, тому держава готується до найскладнішого розвитку подій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Він зазначив, що питання захисту дата-центрів і мобільного зв’язку вже розглядали під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Він наголосив, що загроза для критичної інфраструктури залишається постійною.
"Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни", - заявив прем’єр.
Державу готують до найгіршого сценарію
Корецький зазначив, що під час побудови системи захисту інтернет-інфраструктури необхідно враховувати найгірший можливий сценарій.
За його словами, держава поєднує різні підходи, щоб не допустити масштабного припинення роботи зв’язку внаслідок російських атак.
Частину інфраструктури планують захищати безпосередньо, частину - розміщувати у хмарних сховищах або за межами України. За потреби ці способи можуть комбінуватися.
"Щось має бути під землею, щось повинно бути в "хмарі", щось повинно бути за кордоном, щось - мікс, а щось — всі три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе - це факт", - підсумував голова уряду.
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