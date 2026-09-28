РФ нанесла удар по предприятию пищевой промышленности в Житомирской области: возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Житомирской области.
Об этом сообщил глава ОГА Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня ночью беспилотники атаковали предприятие пищевой промышленности в Житомирской общине. На месте попадания возник пожар", — говорится в сообщении.
В результате атаки жертв и пострадавших нет.
Спасатели ликвидировали пожар.
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