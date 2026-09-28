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Новости Обстрелы Житомирщины
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РФ нанесла удар по предприятию пищевой промышленности в Житомирской области: возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Житомирской области.

Об этом сообщил глава ОГА Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сегодня ночью беспилотники атаковали предприятие пищевой промышленности в Житомирской общине. На месте попадания возник пожар", — говорится в сообщении.

В результате атаки жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар.

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Предприятие пищевой промышленности подверглось атаке в Житомирской области
Предприятие пищевой промышленности подверглось атаке в Житомирской области
Предприятие пищевой промышленности подверглось атаке в Житомирской области
Предприятие пищевой промышленности подверглось атаке в Житомирской области
Предприятие пищевой промышленности подверглось атаке в Житомирской области

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обстрел (35677) Житомирская область (1579)
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