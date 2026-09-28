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Новини Обстріли Житомирщини
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РФ вдарила по підприємству харчової промисловості на Житомирщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру Житомирської області.

Про це повідомив глава ОВА Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні вночі безпілотниками було атаковано підприємство харчової промисловості в Житомирській громаді. На місці влучання виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу.

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Підприємство харчової промисловості атакували на Житомирщині
Підприємство харчової промисловості атакували на Житомирщині
Підприємство харчової промисловості атакували на Житомирщині
Підприємство харчової промисловості атакували на Житомирщині
Підприємство харчової промисловості атакували на Житомирщині

Автор: 

обстріл (36994) Житомирська область (1314)
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