РФ вдарила по підприємству харчової промисловості на Житомирщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру Житомирської області.
Про це повідомив глава ОВА Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні вночі безпілотниками було атаковано підприємство харчової промисловості в Житомирській громаді. На місці влучання виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.
Рятувальники ліквідували пожежу.
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