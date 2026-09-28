РФ вдарила по підприємству харчової промисловості на Житомирщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру Житомирської області.

Про це повідомив глава ОВА Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні вночі безпілотниками було атаковано підприємство харчової промисловості в Житомирській громаді. На місці влучання виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу.

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