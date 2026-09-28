ЕС готовит "дорожные карты" вступления для Украины, Молдовы, Черногории и Албании, - Politico
Европейский Союз готовит специальные "дорожные карты" для Украины, Молдовы, Черногории и Албании, которые должны определить поэтапный путь этих стран к вступлению в ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, работающих над соответствующими предложениями.
По данным издания, Брюссель впервые рассматривает возможность установления ориентировочных дат для завершения ключевых этапов переговоров о вступлении.
"Дорожные карты" должны более четко определить ожидания от каждой страны-кандидата, перечень необходимых реформ и ориентировочные сроки завершения переговорных кластеров.
В то же время окончательное членство будет зависеть от выполнения странами необходимых реформ и согласования со стороны государств-членов ЕС. Процесс вступления в Евросоюз по-прежнему основан на достигнутом прогрессе и соответствии требованиям ЕС.
Украина уже начала переговоры о вступлении
Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года, а переговоры о членстве формально начались в июне 2024 года. В сентябре 2025 года Украина завершила скрининг законодательства.
В июне 2026 года ЕС и Украина открыли первый переговорный кластер — "Основы". Он охватывает, в частности, вопросы верховенства права, фундаментальных прав, функционирования демократических институтов, реформирования государственного управления и экономических критериев.
Молдова также открыла первый переговорный кластер в июне 2026 года.
Другим кандидатам дорожные карты пока не предлагают
По информации Politico, на данном этапе аналогичные документы не планируется предлагать Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине, которые находятся на более ранних этапах процесса.
Отдельно отмечается, что переговорные процессы в отношении Грузии, Турции и Сербии фактически сталкиваются с серьезными трудностями.
В то же время Черногория и Албания уже добились значительного прогресса в переговорах. В частности, по состоянию на июль 2026 года Черногория открыла все 33 переговорных раздела, 16 из них были предварительно закрыты.
В ЕС хотят ускорить процесс расширения
Как пишет Politico, параллельно Брюссель пересматривает политику, предшествующую расширению ЕС. Речь идет, в частности, о возможности постепенной интеграции стран-кандидатов в отдельные сферы деятельности Евросоюза еще до получения полного членства.
В Еврокомиссии подчеркивают, что расширение остается процессом, основанным на выполнении конкретных критериев. В то же время ЕС работает над механизмами, которые должны помочь странам-кандидатам быстрее продвигаться по пути реформ и интеграции.
По данным Politico, вопросы расширения и внутренних реформ ЕС лидеры стран-членов должны обсудить на саммите в Брюсселе в октябре.
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