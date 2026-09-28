ЕС готовит "дорожные карты" вступления для Украины, Молдовы, Черногории и Албании, - Politico

Европейский Союз готовит специальные "дорожные карты" для Украины, Молдовы, Черногории и Албании, которые должны определить поэтапный путь этих стран к вступлению в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, работающих над соответствующими предложениями.

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По данным издания, Брюссель впервые рассматривает возможность установления ориентировочных дат для завершения ключевых этапов переговоров о вступлении.

"Дорожные карты" должны более четко определить ожидания от каждой страны-кандидата, перечень необходимых реформ и ориентировочные сроки завершения переговорных кластеров.

В то же время окончательное членство будет зависеть от выполнения странами необходимых реформ и согласования со стороны государств-членов ЕС. Процесс вступления в Евросоюз по-прежнему основан на достигнутом прогрессе и соответствии требованиям ЕС.

Украина уже начала переговоры о вступлении

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года, а переговоры о членстве формально начались в июне 2024 года. В сентябре 2025 года Украина завершила скрининг законодательства.

В июне 2026 года ЕС и Украина открыли первый переговорный кластер — "Основы". Он охватывает, в частности, вопросы верховенства права, фундаментальных прав, функционирования демократических институтов, реформирования государственного управления и экономических критериев.

Молдова также открыла первый переговорный кластер в июне 2026 года.

Другим кандидатам дорожные карты пока не предлагают

По информации Politico, на данном этапе аналогичные документы не планируется предлагать Косово, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине, которые находятся на более ранних этапах процесса.

Отдельно отмечается, что переговорные процессы в отношении Грузии, Турции и Сербии фактически сталкиваются с серьезными трудностями.

В то же время Черногория и Албания уже добились значительного прогресса в переговорах. В частности, по состоянию на июль 2026 года Черногория открыла все 33 переговорных раздела, 16 из них были предварительно закрыты.

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В ЕС хотят ускорить процесс расширения

Как пишет Politico, параллельно Брюссель пересматривает политику, предшествующую расширению ЕС. Речь идет, в частности, о возможности постепенной интеграции стран-кандидатов в отдельные сферы деятельности Евросоюза еще до получения полного членства.

В Еврокомиссии подчеркивают, что расширение остается процессом, основанным на выполнении конкретных критериев. В то же время ЕС работает над механизмами, которые должны помочь странам-кандидатам быстрее продвигаться по пути реформ и интеграции.

По данным Politico, вопросы расширения и внутренних реформ ЕС лидеры стран-членов должны обсудить на саммите в Брюсселе в октябре.

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