ЄС готує "дорожні карти" вступу для України, Молдови, Чорногорії та Албанії, - Politico

Європейський Союз готує спеціальні "дорожні карти" для України, Молдови, Чорногорії та Албанії, які мають визначити покроковий шлях цих країн до вступу в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на двох високопосадовців Єврокомісії, які працюють над відповідними пропозиціями.

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За даними видання, Брюссель уперше розглядає можливість встановлення орієнтовних дат для завершення ключових етапів переговорів про вступ.

"Дорожні карти" мають чіткіше визначити очікування від кожної країни-кандидата, перелік необхідних реформ та орієнтовні терміни завершення переговорних кластерів.

Водночас остаточне членство залежатиме від виконання країнами необхідних реформ і погодження з боку держав-членів ЄС. Процес вступу до Євросоюзу залишається заснованим на досягнутому прогресі та відповідності вимогам ЄС.

Україна вже розпочала переговори про вступ

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року, а переговори про членство формально розпочалися у червні 2024-го. У вересні 2025 року Україна завершила скринінг законодавства.

У червні 2026 року ЄС та Україна відкрили перший переговорний кластер - "Основи". Він охоплює, зокрема, питання верховенства права, фундаментальних прав, функціонування демократичних інституцій, реформування державного управління та економічних критеріїв.

Молдова також відкрила перший переговорний кластер у червні 2026 року.

Іншим кандидатам дорожні карти поки не пропонують

За інформацією Politico, на цьому етапі аналогічні документи не планують пропонувати Косову, Північній Македонії та Боснії і Герцеговині, які перебувають на більш ранніх етапах процесу.

Окремо зазначається, що переговорні процеси щодо Грузії, Туреччини та Сербії фактично мають серйозні труднощі.

Водночас Чорногорія та Албанія вже мають значний прогрес у переговорах. Зокрема, станом на липень 2026 року Чорногорія відкрила всі 33 переговорні розділи, 16 із них були попередньо закриті.

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У ЄС хочуть прискорити процес розширення

Як пише Politico, паралельно Брюссель переглядає політику, яка передує розширенню ЄС. Йдеться, зокрема, про можливість поступової інтеграції країн-кандидатів до окремих сфер діяльності Євросоюзу ще до набуття повного членства.

У Єврокомісії наголошують, що розширення залишається процесом, заснованим на виконанні конкретних критеріїв. Водночас ЄС працює над механізмами, які мають допомогти країнам-кандидатам швидше просуватися шляхом реформ та інтеграції.

За даними Politico, питання розширення та внутрішніх реформ ЄС лідери країн-членів мають обговорити на саміті в Брюсселі у жовтні.

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