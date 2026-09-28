ЄС готує "дорожні карти" вступу для України, Молдови, Чорногорії та Албанії, - Politico
Європейський Союз готує спеціальні "дорожні карти" для України, Молдови, Чорногорії та Албанії, які мають визначити покроковий шлях цих країн до вступу в ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на двох високопосадовців Єврокомісії, які працюють над відповідними пропозиціями.
За даними видання, Брюссель уперше розглядає можливість встановлення орієнтовних дат для завершення ключових етапів переговорів про вступ.
"Дорожні карти" мають чіткіше визначити очікування від кожної країни-кандидата, перелік необхідних реформ та орієнтовні терміни завершення переговорних кластерів.
Водночас остаточне членство залежатиме від виконання країнами необхідних реформ і погодження з боку держав-членів ЄС. Процес вступу до Євросоюзу залишається заснованим на досягнутому прогресі та відповідності вимогам ЄС.
Україна вже розпочала переговори про вступ
Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року, а переговори про членство формально розпочалися у червні 2024-го. У вересні 2025 року Україна завершила скринінг законодавства.
У червні 2026 року ЄС та Україна відкрили перший переговорний кластер - "Основи". Він охоплює, зокрема, питання верховенства права, фундаментальних прав, функціонування демократичних інституцій, реформування державного управління та економічних критеріїв.
Молдова також відкрила перший переговорний кластер у червні 2026 року.
Іншим кандидатам дорожні карти поки не пропонують
За інформацією Politico, на цьому етапі аналогічні документи не планують пропонувати Косову, Північній Македонії та Боснії і Герцеговині, які перебувають на більш ранніх етапах процесу.
Окремо зазначається, що переговорні процеси щодо Грузії, Туреччини та Сербії фактично мають серйозні труднощі.
Водночас Чорногорія та Албанія вже мають значний прогрес у переговорах. Зокрема, станом на липень 2026 року Чорногорія відкрила всі 33 переговорні розділи, 16 із них були попередньо закриті.
У ЄС хочуть прискорити процес розширення
Як пише Politico, паралельно Брюссель переглядає політику, яка передує розширенню ЄС. Йдеться, зокрема, про можливість поступової інтеграції країн-кандидатів до окремих сфер діяльності Євросоюзу ще до набуття повного членства.
У Єврокомісії наголошують, що розширення залишається процесом, заснованим на виконанні конкретних критеріїв. Водночас ЄС працює над механізмами, які мають допомогти країнам-кандидатам швидше просуватися шляхом реформ та інтеграції.
За даними Politico, питання розширення та внутрішніх реформ ЄС лідери країн-членів мають обговорити на саміті в Брюсселі у жовтні.
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