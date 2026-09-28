Ракетный удар по "Фактор-Друк" в Харькове: перед судом предстанут четверо высокопоставленных военных ВС РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Четырех представителей высшего военного командования РФ будут судить заочно за организацию ракетного удара по типографии "Фактор-Друк" в Харькове 23 мая 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
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"В то утро российские военные выпустили по предприятию три ракеты С-300 с территории Белгородской области РФ. "Фактор-Друк" обеспечивал печать продукции для большинства украинских издательств.
В результате атаки погибли семь работников, еще более 20 человек пострадали. Ракеты уничтожили десятки тысяч книг, в частности детскую литературу, художественные издания и школьные учебники", — говорится в сообщении.
Установлено, что обвиняемые принимали решение о нанесении удара по предприятию, планировали его и обеспечивали выполнение приказа.
О ком идет речь?
Среди обвиняемых:
- начальник штаба — первый заместитель командующего группировкой, который отвечал за стратегическое планирование боевых операций и отдал боевой приказ;
- начальник управления противовоздушной и противоракетной обороны, который обеспечил определение параметров и боевое применение зенитно-ракетных комплексов;
- начальник объединенного центра планирования и координации огневого поражения — заместитель командующего по огневому поражению, который отвечал за выбор цели, планирование удара и координацию действий подразделений;
- начальник разведки — заместитель начальника штаба по разведке, который организовал сбор и передачу разведывательной информации о типографии, точно зная о ее гражданском характере.
"Боевой приказ непосредственно выполнили военнослужащие специальной тактической ракетной группы № 3, сформированной из состава 568-го зенитного ракетного полка РФ.
Собранные доказательства позволили установить обстоятельства подготовки и осуществления атаки, определить роль каждого из обвиняемых и передать дело на рассмотрение суда", — отметили в ОГП.
Все четверо обвиняемых объявлены в розыск.
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