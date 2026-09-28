РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13021 посетитель онлайн
Новости Удар РФ по типографии Фактор-Друк в Харькове
471 4

Ракетный удар по "Фактор-Друк" в Харькове: перед судом предстанут четверо высокопоставленных военных ВС РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Четырех представителей высшего военного командования РФ будут судить заочно за организацию ракетного удара по типографии "Фактор-Друк" в Харькове 23 мая 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"В то утро российские военные выпустили по предприятию три ракеты С-300 с территории Белгородской области РФ. "Фактор-Друк" обеспечивал печать продукции для большинства украинских издательств.

В результате атаки погибли семь работников, еще более 20 человек пострадали. Ракеты уничтожили десятки тысяч книг, в частности детскую литературу, художественные издания и школьные учебники", — говорится в сообщении.

Удар по

Установлено, что обвиняемые принимали решение о нанесении удара по предприятию, планировали его и обеспечивали выполнение приказа.

Удар по

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ночью нанес удар по Харькову: четверо человек пострадали, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Удар по
Удар по

О ком идет речь?

Среди обвиняемых: 

  • начальник штаба — первый заместитель командующего группировкой, который отвечал за стратегическое планирование боевых операций и отдал боевой приказ;
  • начальник управления противовоздушной и противоракетной обороны, который обеспечил определение параметров и боевое применение зенитно-ракетных комплексов;
  • начальник объединенного центра планирования и координации огневого поражения — заместитель командующего по огневому поражению, который отвечал за выбор цели, планирование удара и координацию действий подразделений;
  • начальник разведки — заместитель начальника штаба по разведке, который организовал сбор и передачу разведывательной информации о типографии, точно зная о ее гражданском характере.

Удар по

"Боевой приказ непосредственно выполнили военнослужащие специальной тактической ракетной группы № 3, сформированной из состава 568-го зенитного ракетного полка РФ.

Собранные доказательства позволили установить обстоятельства подготовки и осуществления атаки, определить роль каждого из обвиняемых и передать дело на рассмотрение суда", — отметили в ОГП.

Все четверо обвиняемых объявлены в розыск. 

Читайте также: Россияне нанесли удар КАБами по Харькову: пострадали 25 человек, среди них дети (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (35677) Харьков (8265) Офис Генпрокурора (3490) Харьковская область (3221) Харьковский район (1095)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 