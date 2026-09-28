Ракетний удар по "Фактор-Друк" у Харкові: судитимуть чотирьох високопосадовців ЗС РФ. ФОТОрепортаж

Чотирьох представників вишого військового командування РФ судитимуть заочно за організацію ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" у Харкові 23 травня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Того ранку російські військові випустили по підприємству три ракети С-300 з території Бєлгородської області рф. "Фактор-Друк" забезпечував друк продукції для більшості українських видавництв.



Унаслідок атаки загинули семеро працівників, ще понад 20 людей постраждали. Ракети знищили десятки тисяч книжок, зокрема дитячу літературу, художні видання та шкільні підручники", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що обвинувачені ухвалювали рішення про удар по підприємству, планували його та забезпечували виконання наказу.

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Про кого йдеться?

Серед обвинувачних:

начальник штабу - перший заступник командувача угруповання, який відповідав за стратегічне планування бойових операцій та віддав бойовий наказ;

начальник управління протиповітряної та протиракетної оборони, який забезпечив визначення параметрів і бойове застосування зенітно-ракетних комплексів;

начальник об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження - заступник командувача з вогневого ураження, який відповідав за вибір цілі, планування удару та координацію дій підрозділів;

начальник розвідки - заступник начальника штабу з розвідки, який організував збір і передачу розвідувальної інформації щодо друкарні, достеменно знаючи про її цивільний характер.

"Бойовий наказ безпосередньо виконали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, сформованої зі складу 568-го зенітного ракетного полку рф.



Зібрані докази дали змогу встановити обставини підготовки та здійснення атаки, визначити роль кожного з обвинувачених і передати справу на розгляд суду", - зазначили в ОГП.

Усіх чотирьох обвинувачених оголошено в розшук.

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