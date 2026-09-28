Ракетний удар по "Фактор-Друк" у Харкові: судитимуть чотирьох високопосадовців ЗС РФ. ФОТОрепортаж
Чотирьох представників вишого військового командування РФ судитимуть заочно за організацію ракетного удару по друкарні "Фактор-Друк" у Харкові 23 травня 2024 року.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Того ранку російські військові випустили по підприємству три ракети С-300 з території Бєлгородської області рф. "Фактор-Друк" забезпечував друк продукції для більшості українських видавництв.
Унаслідок атаки загинули семеро працівників, ще понад 20 людей постраждали. Ракети знищили десятки тисяч книжок, зокрема дитячу літературу, художні видання та шкільні підручники", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що обвинувачені ухвалювали рішення про удар по підприємству, планували його та забезпечували виконання наказу.
Про кого йдеться?
Серед обвинувачних:
- начальник штабу - перший заступник командувача угруповання, який відповідав за стратегічне планування бойових операцій та віддав бойовий наказ;
- начальник управління протиповітряної та протиракетної оборони, який забезпечив визначення параметрів і бойове застосування зенітно-ракетних комплексів;
- начальник об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження - заступник командувача з вогневого ураження, який відповідав за вибір цілі, планування удару та координацію дій підрозділів;
- начальник розвідки - заступник начальника штабу з розвідки, який організував збір і передачу розвідувальної інформації щодо друкарні, достеменно знаючи про її цивільний характер.
"Бойовий наказ безпосередньо виконали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, сформованої зі складу 568-го зенітного ракетного полку рф.
Зібрані докази дали змогу встановити обставини підготовки та здійснення атаки, визначити роль кожного з обвинувачених і передати справу на розгляд суду", - зазначили в ОГП.
Усіх чотирьох обвинувачених оголошено в розшук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль