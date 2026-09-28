Силы Обороны освободили Редкодуб, Новое и Катериновку и восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового, - DeepState. КАРТА

Наши воины добиваются территориальных успехов в Лиманском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Успехи наших воинов

Карта обновлена. Силы обороны Украины освободили Редкодуб (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), Новое (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и Катериновку (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), а также восстановили контроль вблизи Новомихайловки (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и Липового (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области).

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Карты



Редкодуб, Новое, Катериновка, Новомихайловка и Липовое



Новомихайловка



Липовое

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