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Новости Обновленные карты DeepState Боевые действия на Лиманском направлении
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Силы Обороны освободили Редкодуб, Новое и Катериновку и восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового, - DeepState. КАРТА

Наши воины добиваются территориальных успехов в Лиманском районе Донецкой области. 

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Успехи наших воинов

Карта обновлена. Силы обороны Украины освободили Редкодуб (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), Новое (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и Катериновку (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), а также восстановили контроль вблизи Новомихайловки (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и Липового (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области).

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Карты

Ридкодуб, Новое и Катериновка
Редкодуб, Новое, Катериновка, Новомихайловка и Липовое

Карта Новомихайловки
Новомихайловка 

Карта Липового
Липовое 

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Автор: 

Донецкая область (13256) Краматорский район (1526) Катериновка (11) Липовое (1) Новомихайловка (5) Редкодуб (4) Новое (8) DeepState (610)
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