Силы Обороны освободили Редкодуб, Новое и Катериновку и восстановили контроль вблизи Новомихайловки и Липового, - DeepState. КАРТА
Наши воины добиваются территориальных успехов в Лиманском районе Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Успехи наших воинов
Карта обновлена. Силы обороны Украины освободили Редкодуб (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), Новое (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и Катериновку (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области), а также восстановили контроль вблизи Новомихайловки (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области) и Липового (село в Лиманской городской территориальной громаде Донецкой области).
Карты
Редкодуб, Новое, Катериновка, Новомихайловка и Липовое
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