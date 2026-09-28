Сили Оборони визволили Рідкодуб, Нове та Катеринівку і відновили контроль поблизу Новомихайлівки та Липового, - DeepState. КАРТА

Наші воїни мають територіальні успіхи на Лиманщині Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Успіхи наших воїнів

Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Рідкодуб (село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), Нове (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та Катеринівку (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), а також відновили контроль поблизу Новомихайлівки (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та Липового (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області).

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Карти



Рідкодуб, Нове, Катеринівка, Новомихайлівка та Липове



Новомихайлівка



Липове

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