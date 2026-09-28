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Новини Оновлені карти DeepState Бойові дії на Лиманському напрямку
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Сили Оборони визволили Рідкодуб, Нове та Катеринівку і відновили контроль поблизу Новомихайлівки та Липового, - DeepState. КАРТА

Наші воїни мають територіальні успіхи на Лиманщині Донецької області. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Успіхи наших воїнів

Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Рідкодуб (село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), Нове (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та Катеринівку (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області), а також відновили контроль поблизу Новомихайлівки (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області) та Липового (село у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області).

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Карти

Рідкодуб, Нове та Катеринівка
Рідкодуб, Нове, Катеринівка, Новомихайлівка та Липове

Новомихайлівка карта
Новомихайлівка 

Липове карта
Липове 

Також читайте: Сили оборони провели зачистку поблизу Торецького, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11895) Краматорський район (1543) Катеринівка (11) Липове (1) Новомихайлівка (5) Рідкодуб (3) Нове (8) DeepState (611)
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