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Новости Удары по энергетике
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Из-за ударов РФ произошли отключения электроэнергии в 8 областях, - Минэнерго

Исчез свет после обстрела

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях осталась без электричества . Везде, где позволяет обстановка с безопасностью, ведутся восстановительные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

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Отключения электроэнергии из-за непогоды

Как отмечается, из-за непогоды без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов в Полтавской и Сумской областях.

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Плановых отключений не будет

Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения.

"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время - с 11:00 до 15:00 - и ограничить использование мощных электроприборов с 17:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему", - отмечают в Минэнерго.

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