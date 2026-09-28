Через удари РФ є знеструмлення у 8 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Є знеструмлення через негоду
Як зазначається, через негоду без електропостачання залишається 11 населених пунктів у Полтавській та Сумській областях.
Планових відключень не буде
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.
"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему", - наголошують у Міненерго.
Будь ласка, зачекайте...
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