Через удари РФ є знеструмлення у 8 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є знеструмлення через негоду

Як зазначається, через негоду без електропостачання залишається 11 населених пунктів у Полтавській та Сумській областях.

Читайте також: Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму

Планових відключень не буде

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу.

"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему", - наголошують у Міненерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: обговорили випробування перехоплювачів, плани РФ на 2027 рік та захист дата-центрів