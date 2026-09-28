Нидерланды выделят 10 млн евро на учебные центры для украинских военных

Нидерланды выделят 10 млн евро на модернизацию учебной инфраструктуры в Украине. Это должно позволить увеличить количество украинских военнослужащих, проходящих подготовку.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны в Брюсселе.

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"Нидерланды — одна из стран, которые уже делают очень многое. Мы видим, что украинцы борются не только за собственную безопасность, но и за нашу. В то же время мы сами многому учимся у них для наших военных и для нашей обороны", — отметила Ешильгоз.

По ее словам, новый взнос будет направлен непосредственно на учебные центры в Украине.

"Хорошо подготовленный военнослужащий имеет больше шансов выжить на передовой. Именно поэтому мы сейчас выделим 10 миллионов евро на учебную инфраструктуру в Украине, чтобы обеспечить Украине возможность подготовить еще больше военных", — подчеркнула министр.

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Ешильгоз также заявила о необходимости совместного укрепления оборонной промышленности стран ЕС и проведения совместных закупок вместо отдельных действий каждого государства.

Нидерланды продолжают оказывать Украине и другую военную помощь. В частности, в сентябре страна объявила о выделении еще 250 млн евро на беспилотники для украинских военных, доведя свой вклад в Drone Line Initiative до 1 млрд евро.

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