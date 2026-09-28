Нідерланди виділять €10 мільйонів на навчальні центри для українських військових

Нідерланди виділять 10 млн євро на модернізацію навчальної інфраструктури в Україні. Це має дозволити збільшити кількість українських військовослужбовців, які проходять підготовку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони в Брюсселі.

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"Нідерланди – одна з країн, які вже роблять дуже багато. Ми бачимо, що українці борються не лише за власну безпеку, а й за нашу. Водночас ми самі багато чого вчимося у них для наших військових і для нашої оборони", – зазначила Єшільгоз.

За її словами, новий внесок буде спрямований безпосередньо на навчальні центри в Україні.

"Добре підготовлений військовослужбовець має вищі шанси вижити на передовій. Саме тому ми зараз виділимо 10 мільйонів євро на навчальну інфраструктуру в Україні, щоб забезпечити можливість для України підготувати ще більше військових", – наголосила міністерка.

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Єшільгоз також заявила про необхідність спільного зміцнення оборонної промисловості країн ЄС та проведення спільних закупівель замість окремих дій кожної держави.

Нідерланди продовжують надавати Україні й іншу військову допомогу. Зокрема, у вересні країна оголосила про спрямування ще 250 млн євро на безпілотники для українських військових, довівши свій внесок у Drone Line Initiative до 1 млрд євро.

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