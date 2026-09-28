Убийство двух школьников в Шаргороде: 24-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению. ФОТО
По обвинению ювенальных прокуроров Винницкой областной прокуратуры суд признал 24-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве двух подростков в Шаргороде и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Нападение с ножом после конфликта в автобусе
Как отмечается, трагедия произошла 10 сентября 2025 года. По материалам дела, 15- и 16-летние юноши ехали вместе с обвиняемым в одном автобусе. Между ними возник словесный конфликт.
После того как подростки вышли на остановке, мужчина пошел за ними и напал с ножом. Одному он нанес пять ударов, другому - двенадцать. От полученных травм оба скончались на месте.
Задержание злоумышленника и доказательства вины
После убийства мужчина скрылся, но через несколько часов его разыскали и задержали. В суде прокуроры доказали, что преступление было совершено на почве прежних неприязненных отношений с потерпевшими. Обвиняемый признал свою вину.
Пожизненное лишение свободы
28 сентября 2026 года Винницкий городской суд признал мужчину виновным по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство двух человек — и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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