Со школьниками Владиславом Бевзом и Николаем Билыком, убитыми по дороге в школу, прощаются в Винницкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Копыстырин Шаргородской громады Винницкой области прощаются со школьниками Владиславом Бевзом и Николаем Билыком, которые погибли 10 сентября по дороге в школу.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

На церемонию прощания собрались родные, местные жители, учителя и одноклассники.

Анифе Лукашик, одноклассница Владислава Бевза, рассказала, что он был компанейским и неконфликтным:

"Мы с ним дружили, ходили вместе в спортзал, в столовую, все делали вместе. Учился хорошо - не отличник, и не двоечник. У него нет папы, он жил с бабушкой, мама была за границей".

Классная руководительница Николая Билыка Галина Калинчук отметила, что он занимался спортом и был очень трудолюбивым:

"У него есть мама, отец и два брата - старший и младший. Конфликтных ситуаций с другими учителями не было".

Лицеист Ярослав Галий вспомнил один эпизод конфликта Николая с другим учеником, который возник во время воздушной тревоги, но быстро был урегулирован учителями:

"Это было буквально в трех метрах от меня. Потом два учителя физкультуры и наш класс разнимали их. После этого у них больше ничего не было".

Убийство школьников в Шаргороде

Напомним, 10 сентября 2025 года стало известно, что в Шагороде Винницкой области мужчина зарезал двух школьников.

Правоохранители подозревают в причастности к убийству их учителя.

Впоследствии подозреваемого задержали, им оказался 23-летний бывший учитель.

