УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10487 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вбивство школярів у Шаргороді
6 624 77

Зі школярами Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, яких вбито дорогою до школи, прощаються на Вінниччині. ФОТОрепортаж

У селі Копистирин Шаргородської громади Вінницької області прощаються зі школярами Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, які загинули 10 вересня дорогою до школи.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

У Копистирині прощаються зі школярами
Фото: Суспільне

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві української біженки у США пояснив свій вчинок: "Вона читала мої думки". ФОТО

На церемонію прощання зібралися рідні, місцеві жителі, учителі та однокласники.

Аніфе Лукашик, однокласниця Владислава Бевза, розповіла, що він був компанійським та неконфліктним:

"Ми з ним дружили, ходили разом у спортзал, у їдальню, все робили разом. Вчився добре - не відмінник, і не двієчник. У нього немає тата, він жив з бабусею, мама була за кордоном".

У Копистирині прощаються зі школярами
Фото: Суспільне

У Копистирині прощаються зі школярами
Фото: Суспільне

Класна керівниця Миколи Білика Галина Калінчук зазначила, що він займався спортом та був дуже працьовитим:

"У нього є мама, батько і два брати - старший та молодший. Конфліктних ситуацій з іншими вчителями не було".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбив своїх командирів, здався ЗСУ і розповів про зґвалтування в армії РФ: зізнання окупанта. ВIДЕО 18+

Ліцеїст Ярослав Галій пригадав один епізод конфлікту Миколи з іншим учнем, який виник під час повітряної тривоги, але швидко був врегульований вчителями:

"Це було буквально в трьох метрах від мене. Потім два вчителі фізкультури й наш клас розбороняли їх. Після того в них більше нічого не було".

Вбивство школярів у Шаргороді

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року стало відомо, що у Шагороді Вінницької області чоловік зарізав двох школярів.

Правоохоронці підозрюють у причетності до вбивства їхнього вчителя.

Згодом підозрюваного затримали, ним виявився 23-річний колишній вчитель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство підлітків у Шаргороді: підозрюваного взято під варту

Автор: 

Вінницька область (1082) діти (5302) вбивство (3205) Жмеринський район (5) Копистирин (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Як що дивитися на світлини, дуже небегато прийшло людей проводити в останній путь. Для села це много про що говорить
показати весь коментар
12.09.2025 13:57 Відповісти
+15
Багато інформації про них ходить мережею. Дуже нехорошої інформації
показати весь коментар
12.09.2025 13:51 Відповісти
+14
З Інтернету:
Хай поліція та адміністрація школи розкаже, як покривали ту молодіжну банду, що вимагала гроші в учнів, як ті "онижедети" тероризували та залякували дітей, звалтували молодшого брата вчителя, що він намагався скоїти самогубство. Коли не працює закон - працює самосуд ! Шкода вчителя, який змолоду загубив себе життя.. МОН - це повний провал ваших НУШів, вседозволеності та анархії в школах. Неповнолітні підпалюють автівки військовим, підривають вокзали, про матюки та аморальну поведінку молоді я вже мовчу.. Ви далі загоняйте вчителів під плінтус, ще більше знецінюйте їх працю та натравлюйте "яжематерів"
показати весь коментар
12.09.2025 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто його знає... Таємниця слідства... Головне - мотиви вбивства... А ми про це ще нічого не знаємо... Однак - "диму без вогню, не буває...". Не "ширку" ж вони між собою, ділили?...
показати весь коментар
12.09.2025 14:23 Відповісти
Один з вбитих , булив і навіть гвалтував малолітнього брата того вчителя, на місцевих форумах таке пишуть.
показати весь коментар
12.09.2025 14:56 Відповісти
"На форумі" писать можна - що-завгодно... І пишуть... Тільки що полемізував з одним "писарчуком", на форумі "Цензора" - так він мені доводить, що Орбан будує в Угорщині АЕС, щоб шантажувать Європу ядерною катастрофою...
Тому я волію прочитать, хоча-б, вирок суду, щодо вбивці...
показати весь коментар
12.09.2025 15:14 Відповісти
Боюся, що навіть вирок " суду" нічого не прояснить... Щось зовсім мало інформації щодо преамбули справи.
показати весь коментар
12.09.2025 15:27 Відповісти
Ще раз пояснюю: ТАЄМНИЦЯ СЛІДСТВА... Яку ти "преамбулу" почуть хочеш?
Вона, вперше, може сплить, при "висуненні звинувачення (по-********* - "оголошення підозри"). І то, вона може буть афішована лише адвокатом підозрюваного - якщо він визнає це необхідним...
Чи ти тільки такий "термін" чув - "преамбула", але поняття не маєш, що воно означає в кримінальному судочинстві?
показати весь коментар
12.09.2025 15:40 Відповісти
А що в країні реальний підлітковий булінг процвітає, так в тому ж вина вчителя якщо і є, то найменша серед усіх. І якщо вже говорити про реальні причини зростання підліткового булінгу, то одна з головних полягає в тому, що ті підлітки з першого до одинадцятого класу живуть в атмосфері реального булінгу. Бо треба не мати ні крихти совісті, ні крихти мізків, щоб не бачити і не розуміти факту того, що в системі освіти, тим реальним, не з пальця висмоктаним і не хворою уявою намальованим булінгом, є булінг учнів проти вчителя, булінг батьків проти вчителя, булінг адміністрації навчального закладу проти вчителя, булінг всієї вертикалі освітніх і навколо освітніх начальників проти вчителя. І навіть ті пенсіонери, не пенсіонери чи просто зіваки, яким пустощі дітей заважають чи то телевізор дивитися, чи то в доміно грати, чи то винце потягувати, успішно булінгують проти вчителя.
.
І той реальний булінг, те реальне цькування, те реальне приниження вчителя ким завгодно і скільки завгодно, відбувається залізобетонно безкарно. Бо за тридцять три роки вітчизняної освіти, не було жодного випадку щоб бодай хтось реально відповів за нахабне, безпідставне, цинічне приниження вчителя? Більше того, в усіх без винятку випадках, в булінгу кого б то не було проти вчителя, завжди винуватий хто …, правильно - вчитель. Воно ж бо й логічно, пограбований сам винувати в тому, що його пограбували, зґвалтована - сама винна що її зґвалтували, вбитий бандитом - сам винний що його вбили.
.
Український вчитель перебуває не лише під постійним гнітом морального та психологічного булінгу, а й булінгу економічного. Бо як інакше назвати ту заробітну плату вчителя, яка менша за наявний прожитковий мінімум. І це при тому, що заробітна плата вчителя, то ж менше 10% від тих загальних фінансових витрат, які так чи інакше йдуть на обслуговування системи освіти. І це при тому, що в системі освіти, саме ці мізерні менше 10%, то ж те єдине на чому вся ця освіта тримається. Бо подобається комусь чи не подобається, а фактом є те, що будь яка система освіти не має жодного сенсу без базових складових цієї системи - вчителя і учня.
.
І як же муляють ці менше 10% чинушам всіх рангів і мастей. Бо патякаючи про якусь гіпотетичну економію коштів, ці кошти економлять не шляхом підвищення ефективності використання енергоресурсів, не за рахунок тієї макулатури, яку називають підручниками і яку багатомільйонними тиражами щорічно видають та перевидають, не на мільйонах годин тієї безсенсовій електронно-паперовій метушні яка не має жодного стосунку до реального навчального процесу, не на мільйонах урочних, позаурочних та ще бозна яких показушно нікчемних заходів і не на сотнях тисяч тих, хто присмоктавшись до загальнодержавного освітнього пирога, нічого путнього окрім хаосу та очевидної шкоди для системи освіти не приносили, не приносять і ніколи не принесуть. На чому «економлять» питаєте? Та звісно ж на чому - на вчителі. Бо хто ж такий той вчитель, щоб до нього по людські ставитися?
.
І як не гірко, як не боляче про це говорити, а маємо визнати, що по заслугам тому вчителю. Бо замість того щоб бути самодостатньою, поважаючою себе і оточуючих особистістю, єдина функція і єдиний обов'язок якої, навчати і навчатися, той заляканий, затурканий, принижений всім і вся вчитель, навчився хіба що покірно виконувати нікчемні забаганки вище стоящого начальства. Бо якби той вчитель мав людську та професійну гідність, то чи дозволила б та гідність витирати об себе ноги всім кому не ліньки.
.
показати весь коментар
12.09.2025 14:29 Відповісти
... реальне приниження вчителя ким завгодно і скільки завгодно, відбувається залізобетонно безкарно.
===============================================================
100%💯
показати весь коментар
12.09.2025 15:08 Відповісти
Пишуть, що ці двоє були ще тими гімнюками. Малолітні бандити, хоча на зріст вже здорові.
показати весь коментар
12.09.2025 13:49 Відповісти
Пишуть що згвалтували брата чи племінника вчителя.
показати весь коментар
12.09.2025 13:52 Відповісти
Що привело того до суіциду.
показати весь коментар
12.09.2025 14:11 Відповісти
Якого суїциду? В ментівці вже заявили, що хлопець живий, це в соцмережах його вже поховали й відспівали встигли. Не думаю, що речниця МВС брехала б щодо цього, бо цю інфу легко перевірити, тим більше при такому резонансі.
показати весь коментар
12.09.2025 15:09 Відповісти
ЯК РЕАГУЄ БРИТАНСЬКА СИСТЕМА ОСВІТИ НА ПРОБЛЕМНОГО УЧНЯ?

Коли пишу про британську освіту, в коментарях часто зустрічаю щось на кшталт: «А в нас теж є діти розумні». І це правда, ми вміємо працювати з обдарованими учнями. Але справжня перевірка якості системи відбувається не на сильних її ланцюжках, а на найслабших.

Як реагує система на проблемного учня?

Згадую, як у моєму дитинстві до нас у 9 клас прийшов «второгодник» Саша. Все, що ми про нього знали - це те, що він стояв на обліку в міліції і брав участь, як ходили чутки, в груповому зґвалтуванні. Власне, про те, що його звали Саша, я дізналась не в перший місяць його перебування в класі. Усі його називали за прізвиськом «Муравей». Здається, він і сам забув, яке його ім'я.

Ми Сашу відверто боялись. І не тільки ми. Вчителі боялись не менше. Не дай Боже десь перетнутись з ним в нелюдному місці чи зачепитись словом. У відповідь можна було почути щонайменше мат. Здавалось, всі мовчки домовились дати Мурав'ю добути до кінця школи на останній парті класу і не заважати йому спати.

Буду щаслива дізнатись, що щось з тих часів змінилось. Але здається, віз і досі там.

Отже, ЯКА РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ НА СЛАБКОГО/ПРОБЛЕМНОГО УЧНЯ?

Система так влаштована, що українська школа геть не зацікавлена брати до школи поганого учня, бо він/вона зіпсує середні результати ЗНО, зіпсує атмосферу в класі, може погано вплинути на однокласників, додасть проблем учителю на уроках. Ніхто точно не знає, що відбувалось з цією дитиною до і що відбувається зараз, який контекст (окрім тих, хто приймав документи, але явно не той, хто веде урок). Єдиний плюс - додаткове фінансування, але воно піде явно не на допомогу з цим учнем. Відрахувати його/її теж не так легко, зокрема і через батьків, для яких часто у всьому винні інші, насамперед «нецікава» школа. Щоб мінімізувати негативні наслідки такого учня треба якомога швидше його/її випустити зі школи, намалювавши будь-який атестат і забути як страшний сон. А далі хай вже суспільство там якось з ним/нею возиться, чи поліція, чи тюрьма. У школи немає ресурсів, досвіду і процедур, щоб працювати з таким учнем.

ЯК РЕАГУЄ НА ПОГАНОГО УЧНЯ БРИТАНСЬКА СИСТЕМА ОСВІТИ?

Так-так, тут теж є погані і дуже погані учні. Але для школи це не є шоком.

1. Найперше - найжорсткіше. Поганих учнів ВІДРАХОВУЮТЬ, це не якесь рідкісне явище в британській школі. Відраховують не тому, що всіх дістав/ла, а тому що порушив/ла всі допустимі правила в конкретній школі. Тому батькам не вдасться перекинути проблему на школу. Вони мусять звертатись до місцевих органів і клопотати про переведення до іншої школи. І в місцевих органах зберігається не тільки історія такої дитина, а і всієї сім'ї. З іншого боку, завжди є надія, що зміна середовища, друзів, учителів може вплинути позитивно і дасть дитині шанс.

2. З точки зору керівництва школи, це теж не проблема. Адже досягнення школи - це не ЗНО, а різниця між вхідним ЗНО на попередній ланці і вихідним на поточній. Наприклад, якщо поганий учень склав ЗНО в молодшій школі на 100 балів у середньому (за умовною 200 бальною системою), а середня школа допомогла йому скласти на 105, то школа молодець! Так, результат ЗНО все одно низький, але є прогрес, за який уряд подякує школі.

3. У кожній британській школі є pastoral officers (не учителі), які спеціалізуються на поганій поведінці учнів, комунікаціях з батьками, соціальними службами і поліцією. А у великих школах є окремі працівники, які спеціалізуються на дуже поганій поведінці. І покращення поведінки для таких спеціалістів - це головна мета, а не другорядна задача. Очевидно, що вони отримали відповідну освіту і проходять підвищення кваліфікації з цих питань. Отже, коли така дитина потрапляє до школи, школа знає, що з нею робити.

4. При переведенні дитини з однієї школи до іншої, нова школа отримує попередню історію дитини, включно з датами відвідування школи за попередні роки, причинами прогулів і запізнень (буквально по кожній даті з коментарями-відмазками батьків), затримок, відсторонень від занять (у Британії дитину можна відсторонити від занять до 40 днів на рік)

тощо. Також школа отримує всю інформацію про демографічні ознаки дитини, оцінки складених екзаменів, починаючи від 0 класу (ця інформація доступна окремим спеціалістам школи на урядовому порталі). Передача даних може бути не тільки на паперових носіях, а й шляхом передачі електронних файлів між шкільними системами через урядовий портал.

5. У великій школі завжди є відсоток поганих учнів, тому реагують на них як на системне явище. А відтак спеціалісти керуються не емоціями і суб'єктивними рішеннями, а протоколами і інструкціями, чітко фіксуючи власні кроки. (Нагадаю, що вчителі не відповідають за поведінку, а лише за академічний успіх учнів).

6. Диференціація в класах за рівнем з основних предметів (про це можна детальніше почитати за посиланнями нижче) мінімізує вплив поганих учнів на сильних. Групи для слабких учнів, за моїми спостереженнями, менші (15-20 дітей), а сильніші - більше (28-33). У тій групі, куди потрапляє слабкий учень, середня академічна температура і так низька, і нова дитина не робить погоди. Втім там може працювати сильніший учитель, який може впоратись з такими дітьми і дати їм раду, працюючи в постійному контакті з pastoral officers. Як правило, система контролю знань в таких групах суттєво відрізняється від груп з успішними учнями. З іншого боку, на деяких предметах поганий учень соціалізується, знаходячись у мішаних групах. Він/вона не ізолюється від суспільства, а суспільство не ізолюється від нього/неї.

7. Для проблемних дітей існують спеціальні хаби. Дитина може перебувати в такому хабі нової школи, без офіційного відрахування з попередньої. Там працюють спеціалісти. Це робиться для корекції поведінки дитини з надією повернути її до попереднього середовища.

8. У вчителів є широкий арсенал інструментів, як поставити дитину back on track, але про це в наступному дописі.
показати весь коментар
12.09.2025 14:31 Відповісти
Багато інформації про них ходить мережею. Дуже нехорошої інформації
показати весь коментар
12.09.2025 13:51 Відповісти
Буллінг - зло. Буває, закінчується могилою.
показати весь коментар
12.09.2025 13:51 Відповісти
пишуть буллінг всьому виною, знущалися, ще й школярка знімала на відео і викладала в мережу...
надивилися буллінг кварталу над парубієм і не тільки...тоже відео викладали для переглядів з екранів...і тим нічого не було, було весело, ще й батьки на виборах у владу обрали...
а тепер отакі наслідки
показати весь коментар
12.09.2025 14:20 Відповісти
Цікаво, яка ж версія була вірною.
Кажуть, що ті підлітки згвалтували та довели до самогубства молодшого брата того 23-річного вчителя.
Тому й помстився.
показати весь коментар
12.09.2025 13:51 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 13:53 Відповісти
Як що дивитися на світлини, дуже небегато прийшло людей проводити в останній путь. Для села це много про що говорить
показати весь коментар
12.09.2025 13:57 Відповісти
Копистерин - це село поряд з нашим (мої дід з бабкою жили), в якому людей залишилося дуже мало, як і в нашому. Тому кількість людей на похороні тепер в селах - це не показник... Тим більше осінь - у всіх повно роботи по збору урожаю.
показати весь коментар
12.09.2025 14:34 Відповісти
можеш сперечатися скільки завгодно. Це моя думка. Скажи ще що все село прийшло
показати весь коментар
12.09.2025 15:40 Відповісти
Для такого села то нормально. Чоловіки на війні, жінки на заробітках за кордоном, залишились тільки діти і старі. В селах, де до війни проживало близько 1000, зараз стандартна проблема - знайти 8 чоловік, котрі труну від хати до кладовища пронесуть.
показати весь коментар
12.09.2025 14:35 Відповісти
А що, як і раніше, небіжчика на цвинтарь через все село на руках несуть? Таку повагу треба ще заробити
показати весь коментар
12.09.2025 15:44 Відповісти
Ні, на феррарі везуть. Там село, судячи з карт Гугла, 2 км з кінця в кінець, а ось так так виглядає місцевий ТРЦ https://www.google.com/maps/place/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/@48.8476398,28.1412559,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sCIABIhADydVgTQFnTWgPIN4ABi2h!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgps-cs-s%2FAC9h4nq12t-se5IFjp6mxSxo07RJxGx-KQRDlydFh_jsZxlY4RUA8PzJxMyl-KqVSCcfsqFbFcH2JZAyDqpLi9lr5zyjnaTXXnB6_Lar3pcvtigsmVKsUMQeNHPACiNOmRu2rGhg4WwOYGStcByx%3Dw114-h86-k-no!7i2592!8i1944!4m18!1m8!3m7!1s0x4732b86830a68447:0xedd93305d81d9a40!2z0JrQvtC_0YvRgdGC0YvRgNC40L0sINCS0LjQvdC90LjRhtC60LDRjyDQvtCx0LvQsNGB0YLRjCwgMjM1MjY!3b1!8m2!3d48.8490475!4d28.1347859!16s%2Fg%2F121hrcv5!3m8!1s0x4732b90079cf74bf:0xfa993b90c3183082!8m2!3d48.8476398!4d28.1412559!10e5!14m1!1BCgIYEg!16s%2Fg%2F11w_mymlsb?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkxMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D#

В таких селах де б ти не помер, тебе простіше за півгодини занести на руках, чим шукати десь у районі пристойний транспорт для транспортування, особливо якщо мова про старих.

Типове вимираюче село, у Вінницькій області таких половина.
показати весь коментар
12.09.2025 16:08 Відповісти
За просто так не замочать. Тим паче вчитель.
показати весь коментар
12.09.2025 13:58 Відповісти
Відать Сливко та Чикатило теж не просто так мочили, вчителі.жж.
показати весь коментар
12.09.2025 14:01 Відповісти
То він що,трахнув їхні трупи?😱
показати весь коментар
12.09.2025 14:15 Відповісти
А вбити це для вас недостатньо, ще трахнути треба?
показати весь коментар
12.09.2025 14:22 Відповісти
Так до чого Чикатило?
показати весь коментар
12.09.2025 14:23 Відповісти
Бо він теж був вчителем.
показати весь коментар
12.09.2025 14:32 Відповісти
Він був маніяком, професія в тому випадку взагалі не маркер.
показати весь коментар
12.09.2025 14:45 Відповісти
Та ви що? Дякую що просвітили
показати весь коментар
12.09.2025 15:22 Відповісти
Ганна! Ось прийде до тебе з "Нафтогазу" Ионесян, тоді розкажеш хто він вчитель або маньяк
показати весь коментар
12.09.2025 15:50 Відповісти
А трахнути, гвалтуючи, недостатньо? Ще вбити потрібно?
показати весь коментар
12.09.2025 15:43 Відповісти
Вбивці 23 роки , коли встиг навчетелювати? Його звільнили в першій ж рік , профнепригодгий
показати весь коментар
12.09.2025 14:55 Відповісти
А його мати каже протилежне, що сам звільнився, через знущання і беззахисність перед малолітніми виродками. Кому вірити? А ще вона розповідала, що ті "хлопчики" дуже знущалися з малолітнього брата того вчителя. Про згвалтування не казала нічого, його або не було, або вона просто не хоче соромити малого сина. Але просто взяти й вбити - це треба бути зовсім відмороженим. А якщо він такий, то до двадцяти трьох років ті його якості повинні були вже проявитися.
показати весь коментар
12.09.2025 15:40 Відповісти
Якщо було знущання і , навіть, згвалтування.... то месник гуманно вбив, очевидно не маючи знань, навичок і часу для видалення органу гвалтування.
показати весь коментар
12.09.2025 15:52 Відповісти
Де інтерв'ю вбивці на якому він пояснює свій вчинок? Вбивці Парубію дали інтерв'ю, а цьому чому ні?
показати весь коментар
12.09.2025 13:59 Відповісти
Бо як що було звернення у поліцію, а дільнічий його проігнорував, то це буде піздец. А хто його хоче. Теперь слово проти слова
показати весь коментар
12.09.2025 15:54 Відповісти
все учились в школе ??? и знаем ,что УЧИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ !!! меня отец пиз...л при учителе , что та уже жалела меня !!!))) и защищала !!! это были 70 е годы ( 1971-1981) и у нас учитель был БОГ !!! Я до сих пор БЛАГОДАРЕН и учителям своим и отцу !!!! иначе ростет ЛОБОДА ,а не человек !!!((( видно его уже так ДОПЕКЛИ ,что его психика не аыдержала !!!((( а подонки и их родители пускай каются за поломаные жизни !!!(((
показати весь коментар
12.09.2025 14:05 Відповісти
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм

на одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів
показати весь коментар
12.09.2025 14:23 Відповісти
Всі школи, крім молодших класів, треба переводити на он-лайн викладання. Тоді і не буде цих проблем і скиглінь вчителів про важку долю. А подарунки на свята ви любите отримувати від "яжематєрєй"? Ви як поступали в педуніверситет не знали, що у вас буде нервова робота з низькою зарплатою? Чи йшли шляхом "меншого опору" тобто де прохідний бал низький був?
показати весь коментар
12.09.2025 14:41 Відповісти
Ти тупий виродок.
показати весь коментар
12.09.2025 15:54 Відповісти
В може ти тупий виродок, якого подібний вчитель пожалів і не вбив дорогою до школи?
показати весь коментар
12.09.2025 16:19 Відповісти
З Інтернету:
Хай поліція та адміністрація школи розкаже, як покривали ту молодіжну банду, що вимагала гроші в учнів, як ті "онижедети" тероризували та залякували дітей, звалтували молодшого брата вчителя, що він намагався скоїти самогубство. Коли не працює закон - працює самосуд ! Шкода вчителя, який змолоду загубив себе життя.. МОН - це повний провал ваших НУШів, вседозволеності та анархії в школах. Неповнолітні підпалюють автівки військовим, підривають вокзали, про матюки та аморальну поведінку молоді я вже мовчу.. Ви далі загоняйте вчителів під плінтус, ще більше знецінюйте їх працю та натравлюйте "яжематерів"
показати весь коментар
12.09.2025 14:24 Відповісти
Привідкрию трішки завісу примусу до навчання в Австрії середній школі (українські 5-8 класи) і нищої ступені гімназії (ті ж класи). В гімназію, щоб попасти потрібно мабуть з першого класу початкової школи Вчитись, тому що конкуренція наше все. Тому в них попадають сильні діти і не дай боже подивися вправо, вліво батьки вже викликані на бесіду директор, вчитель, дитина батьки. Після третьої співбесіди дитину переводять в середню школу, причому переводять не в хорошу, а в тій якій є місця... А це зазвичай школи де багато мігрантів. З усіма витікаючими наслідками.
Тепер про середню школу, тут можу розповісти зі слів моєї дитини. Не виконав домашнє завдання, дзвінок батькам, не виконав пять завдань залишаєшся на протязі тиждня на годину в школі і виконуєш. В то й ж час заборонені всі активності під час перерви ( в їх школі, одна перерва на сніданок, друга для побігати на дворі). Помальовані зеркала, парти Чи ще щось - викликаються батьки і дитятко миє свої художества. Розбите скло, чи щось зломане - виписується рахунок від фірми яка це полагодила на імя батьків. Батьки звичайно попереджають я, про інцидент і про наслідки.
Вирішили батьки під час навчального року без узгодження з відділом освіти поїхати в відпустку, штраф від 400євро, не дай боже зловили на кордоні, до штрафу додаються ще відвідини соціальних служб. В дитини назбиралось прогулів без поважних причин, знову ж таки штраф. Якщо таке повториться на наступний навчальний рік батькам блокують виплати на дитину ( тут вони до 18 років).
показати весь коментар
12.09.2025 14:26 Відповісти
Вам би в КНДР вчителем бути!
показати весь коментар
12.09.2025 14:45 Відповісти
А ось у Німеччині все трохи не так.

По-перше, середня освіта є обов'язковою, але ще за рік до початку освіти (а це у 5 рочків, бо в Німеччині школа починається з 6-ти), десь у жовтні, усі діти проходять кілька етапів перевірки здоров'я, інтелекту та соціальних навичок. Фахівці дають батькам рекомендації, що треба за рік підтягнути (у нас була німецька мова, тому нашому малому у садочку влаштували додаткові уроки з мови). І ще весь пакет з документами йде в цифровий архів, де з ними можуть ознайомитися майбутні вчителі.
Потім батьки одержують список шкіл, куди можна записати своє чадо - це найчастіше 3-4 школи за місцем проживання. Десь в січні подаєш туди запрос, на початку березня одержуєш заклик на співбесіду, а наприкінці березня ти вже знаєш, у яку початкову школу йде твій малий.

Треба одразу сказати, що у Німеччині, окрім звичайних шкіл, є ще багато спеціальних - від дорогих приватних чи всіляких Монтесорі (які у Німеччині не котуються за справжню освіту, на відміну від України, наприклад), до так званих "зондершуле" , де вчаться діти з психічними і психологічними вадами. До речі, до зондершуле можуть потрапити і діточки з загальної початкової школи, якщо процес покаже, що дитина не тягне.

Так ось, спочатку практично УСІ діти 4 роки вчаться у початковій школі. Безкоштовно. Там вчителі роздивляються на тих дітей і на початку 4-го класу дають батькам рекомендації, в яку середню школу йти далі. Згідно з інтелектом та здібностями дитини.
А далі починається "дискримінація". Бо у Німеччині при наявності обов'язкової середньої освіти на абсолютно законодавчому рівні є три види середніх шкіл.

У *********** йдуть діти, що не хочуть чи не можуть вчитися. У цій школі доволі примітивна програма, дуже легко вчитися, вона продовжується 7 років, випускник дістає атестат і може йти далі вчитися в якесь профтехучилище чи одразу на просту роботу.

У ********** діти одержують середню освіту за середньою програмою, вчаться 7 років, потім мають можливість чи йти у технікум, чи скласти іспити та йти у старшу школу гімназії (так званий Abitur), і після закінчення абітуру мають право та можливість вступу до вузу.

Розумні ж та обдаровані діти йдуть одразу до гімназії. Там вчитися нелегко, програми розвинуті, багато іноземних мов, багато роботи, але на абітур іспитів не треба - туди йдеш автоматично, після закінчення 9-го класу, і далі шлях до вузу.

Усі школи безкоштовні. Усім пофіг чия дитина - депутата, адвоката, прибиральниці чи біженців: будь розумним, вчись гарно - твоє життя у твоїх руках!

Зрозуміло, що зовсім без булінгу не обходиться ніде, але його наслідки дуже сильно відрізняються в залежності від рівня школи. Я не можу казати за всі школи, але у нашій гімназії було строго! І булліти потім не хотілося нікому, бо наймаліші ознаки булінгу вважалися проблемою, і їх вирішували разом і батьки, і вчителі, і адміністрація. Покарання було не надмірним, справедливим (часи відпрацьовки у завхоза), але на цьому все згасало.
А ось за прояв антисемітізму одного хлопця таки відрахували просто на нашіх очах! Причому, це зробила школа навіть без участі батьків постраждалого. Бо це вважалося надмірним для гімназії з гарною репутацією та ім'ям героїв спротиву Холокосту!
показати весь коментар
12.09.2025 16:09 Відповісти
Ще забула сказати дуже важливе щодо німецької шкільної освіти:

Якщо, скажімо, дитина з хауптшуле буде бажати вчитися далі, то після закінчення того профтехучилища вона має можливість здати іспит на абітур. А гімназіст може завалити свою освіту і злетіти до реальшуле і нижче. Все залежить від інтелекту дитини і від її бажання вчитися.
показати весь коментар
12.09.2025 16:18 Відповісти
Один з ефективних варіантів, які використовує освітня система деяких шкіл, вивести порушника за межі класу і далі система санкцій, до якої вчитель не має прямого стосунку. Тобто, по перше, вчитель береже нервову систему і займається безпосередньо своїми обов'язками, по-друге, інші бачать, що є реальні санкції, по-третє, діє система, яка регулює санкції. (Дяків Василь)
показати весь коментар
12.09.2025 14:27 Відповісти
Вам би в КНДР вчителем бути! Ніхто вам не дозволить на Україні сталінізм повертати!
показати весь коментар
12.09.2025 14:46 Відповісти
краще в Швейцарії. Андрій Олексишин Швейцарія, державна старша школа(наш 7,8,9 класи), на сайті школи є правила поведінки і покарання за їх порушення. Порушення є легкі (запізнення, невиконане дом завдання , зрив уроків і.т.д)за три таких порушення учні отримують нахсітцунг- залишення на годину після уроків, крім того, наприклад за безлад в гардеробі треба від руки переписати шкільні правила , за користування мобільним телефоном на території школи - конфіскація телефона до кінця уроків, якщо зловили після обіду, то і на наступний день, невідповідний одяг- відправляють додому переодягатись і ставлять прогул. За важкі порушення( алкоголь, наркотики, групові бійки, агресивна поведінка, крадіжка- відсторонення від уроків від 2 тижнів до 4 місяців, з обов'язковим перебуванням в центрі підтримки ( це фактично вилучення з сім'ї), потім якщо дитина повертається в сім'ю ,умовою для поновлення навчання в школі є підписання договору між батьками і школою.Якщо є порушення договору , учня виключають зі школи.Не знаю , чи були такі випадки в історії нашої школи, бо попри ці правила, в школі дуже дружні стосунки вчителів з учнями і учнів між собою, дочка просто обожнює школу: цікаві уроки, відсутність домашнього завдання, дружнє ставлення вчителів, набагато легша програма, багато екскурсій, літній і зимовий табори -входять в навчальну програму і є обов'язковими.Швейцарська школа- це щасливе дитинство і підготовка до дорослого життя.
показати весь коментар
12.09.2025 14:54 Відповісти
Що я вам скажу про вашу продажну Швейцарію: засновники швейцарських банків були ще ті бандюгани, тепер їх потомки запрошують і вітають підчас кривавої війни в Україні представницю країни-агресорки вальку-стакан. Бідосикам в цій країні без бабла і купленого лоббі робити нічого. А школу ви описали мабуть соціальну тобто для бідних...
показати весь коментар
12.09.2025 15:50 Відповісти
ПНХ.
показати весь коментар
12.09.2025 15:57 Відповісти
Тому що в нашій системі освіти школа не може ніяк вплинути на поведінку учня, ось чому. На Заході за зрив уроків і *********** учня відсторонюють від занять на певний час і батьки немаленький штраф платять, а якщо такі епізоди повторюватимуться дитину взагалі виключать зі школи з відповідним записом в характеристиці (і дитину потім жодний коледж, якому дорога його репутація, не візьме оскільки проблемні люди не потрібні нікому) і правильно роблять. Вчитель не нянька і не зобов'язаний пів-уроку заспокоювати дітей, яким батьки не пояснили як треба в школі та суспільстві загалом поводитися. Раз вже батьки не навчили дитину поводитися як слід, хай сидять вдома з продуктом свого виховання і повною мірою зіштовхнуться з усіма наслідками. У нас такої системи нема і, на жаль, навряд чи буде, тому що одразу почнуться крики про порушення прав дитини. Права *********, ледарів і нездар краще захищені за права вихованих дітей, які хочуть вчитися.(Ксенія Педаш)
показати весь коментар
12.09.2025 14:28 Відповісти
Простіше перевести всю старшу школу на он-лайн, а не виконувати вчителівські забаганки! Ви думаєте на вчителів немає скарг від дітей і батьків через вічні побори і заробляння на макулатурі і кришечках пластикових! Чорт знає що попридумували!
показати весь коментар
12.09.2025 14:51 Відповісти
Юродивий? Іді От? Де Біл?
показати весь коментар
12.09.2025 15:59 Відповісти
Дивись на себе...
показати весь коментар
12.09.2025 16:16 Відповісти
Абсолютно не маю жодної інформації з цього питання, дуже далекий від слідчої групи, щоб давати якісь оцінки. Але. В обговорюваному дописі кілька разів згадується слово "спортзал". Тобто хлопці були "спортсменами" , й це вже може на щось натякати. Не "ботанами" точно, а швидше навпаки. Далі: не було батька, ані матері, "жив з бабусею" - це теж тривожний дзвіночок. В житті, ну десь 50 на 50: може й правда, квіточка, за бабусину спідницю тримається, а бува, як то кажуть, важкий підліток. На фото бачимо чоловіка у військовому одязі, але в тексті про це не згадується.
показати весь коментар
12.09.2025 14:35 Відповісти
чому адвокат потерпілих наполягає на закритому слуханні? що приховують батьки, директор школи, місцеві поліцАї, прокурори та судді? якщо вчитель такий поганий, то давайте проведемо відкрите слухання і розкажемо всю правду! Бо мати вчителя в інтерв'ю каже іншу історію....
показати весь коментар
12.09.2025 14:35 Відповісти
Вбивцю буде захищати адвокат, в людей цікавить мотив, і та реакція і ті здогади які тут є вказують що більшість того "бидла" стикались в школі з тим що зараз називають "булінг". І саме тому його і розглядають як мотив і висловлюють певне розуміння та можливо навіть солідарність. Адже і самі бувало стояли перед складним вибором.
показати весь коментар
12.09.2025 14:53 Відповісти
Мати вінницького вчителя вперше розповіла, чому син зарізав учнів: шокувальні подробиці

Жінка стверджує, що учні цілий рік били та знущались з її молодшого сина так, що дитина плакала від болю, а днями була «остання крапля».
Мати 23-річного колишнього вінницького https://tsn.ua/exclusive/kolyshniy-vchytel-na-vinnychyni-zarizav-uchniv-naperedodni-vazlyvoho-sudu-novi-pryholomshlyvi-podrobytsi-2909975.html вчителя Олексія Пономарьова, який підозрюється у жорстокому вбивстві двох учнів в Шаргороді, що у Вінницькій області, вперше розповіла про те, які приголомшливі обставини передували злочину, про який говорить тепер вся країна.

В ексклюзивному коментарі для https://web.telegram.org/a/%D0%A2%D0%A1%D0%9D.ua ТСН.ua мати вчителя Оксана підкреслила, що не виправдовує свого сина, але вважає, що все суспільство має знати правду.

Вона озвучила досі невідомі подробиці.
«Зривали уроки та штовхалися»

«Мій син зробив недобре. Я знаю, що він не мав права відбирати життя. Ці діти зривали уроки, один з них сідав на підвіконня і робив те, що хотів. Крім того, цей хлопець чіплявся до дівчинки, Олексій зупиняв ці його дії. Учень поскаржився своїй матері, та прибігла з'ясовувати ситуацію. Олексій написав у щоденник зауваження, а мати хлопця накричала, мовляв, навіщо ти пишеш у щоденник зауваження», - розповідає про початок конфлікту пані Оксана.

Та продовжила: «Син хотів звільнитися зі школи напередодні нового року, але його вмовляли не робити цього через брак вчителів. Але почалося цькування вчителя. До нього приходили додому, стукали йому у двері та потім тікали, писали йому образливі повідомлення. Це була ціла «шайка», яка всім цим займалася».

Далі, за словами матері вчителя, конфлікт з боку учнів тільки посилювався.

«Був випадок в укритті під час повітряної тривоги. Цей Микола Б., який, не дивлячись на те, що був учнем, був заввишки, як мій син, так ось, він підійшов до Олексія та штовхнув його в грудну клітку. Мій син зробив йому зауваження, закликавши не зривати урок. Закликав його сісти, бо ще не закінчився урок. А той йому каже: «А що ти мені зробиш?». Мій син взяв його за лікоть та за потилицю, потримав його три секунди і відпустив. Учень зрозумів, що перед іншими школярами не вийшло вихвалитись та розплакався. Після цього побіг до мами, яка працює у шкільній їдальні, розповів їй. Та мати викликала «швидку», поліцію. Хлопець розповів, що вчитель його душив. Олексій тоді відповів, що більше не хоче працювати з цими дітьми. І, підкреслюю, написав заяву на звільнення за власним бажанням. Неправда те, що його звільнили. Поліції Олексій дав пояснення. «Швидка» забрала учня, але потім лікарі одразу його відпустили», - розповіла нам мати вчителя.

За її словами, навіть після звільнення сина зі школи йому продовжували телефонувати, чіплялися до нього, погрожували йому.

Все це, за словами пані Оксани, не було єдиним, чим група учнів атакувала Олексія та всю їхню родину.

«Знущалися з молодшого сина»

«У мене є молодший син. Тепер вже покійний учень Владік Б. минулого року почав бити мого молодшого сина по голові. Бив, ображав кожного разу, коли їхали в автобусі до школи. Молодший син терпів, а згодом до побиття підключилося все це «кодло», - розповідає Оксана.

Та продовжила: «Буквально у вівторок на сина знов напали, били по голові. Цей Владік Б. напав першим, а дівчинка Юля все знімала на телефон. Коли я дізналась про це, то зателефонувала чоловікові, розповіла йому. Поруч з чоловіком був Олексій, який все це почув…»

Далі, за її словами, молодший син поскаржився, що дуже болить голова.

«В мене серце впало після всього цього», - розповідає жінка.

Та продовжує: «Вони його, молодшого сина, можливо хотіли довести до самогубства. Уявіть собі, він навіть розповісти не міг, тільки плакав. Сказав, що мені, мамі, краще не треба знати… Били так, що йому навіть було щось складно сказати. Сказав, що його бив Влад, а дівчинка Юля знімала на відео. Олексій показав молодшому сину фотографії учнів, які в нього були, шкільний архів. Молодший син вказав на кривдників. Олексій цілу ніч не спав через все це. Вочевидь, це була остання крапля у всьому цьому… Зранку ми пішли у справах, ми тримаємо худобу, не помітили, як Олексій пішов… Потім він, Олексій, зателефонував моєму чоловікові та сказав: «Все дуже погано….».
Підозрює у знущаннях одразу п'ятьох

За словами матері вчителя, є п'ятеро учнів, які довели Олексія до трагедії та які знущалися з її молодшого сина.

«Це Коля Б. (вбитий учень - Ред.), він провокував Олексія, Влад Б. (вбитий учень - Ред.), який бив молодшого брата Олексія, Данііл Б., Олександр К., Ярослав Г.», - стверджує жінка, вказуючи, що останні троє учнів теж знущались із молодшого сина та били його.

Та додає: «В цій «шайці» є ще дівчина Юля, яка знімала все на відео. Тобто четверо били, а вона знімала. Починав бити сина Владік Б. Син плакав, а його під час цього знімали. Все це відбувалося в автобусі».

Безпосередньо про Олексія, про свого сина-вчителя, жінка каже наступне: «Він дуже порядна людина та стримана. Завжди готовий прийти на допомогу, якщо її хтось потребував. Його довели. Я навіть не знаю, чи вийшов він зараз зі стану афекту… Він аж трусився через все це…».

Практично кожну хвилину під час розмови мати вчителя ледве стримувала сльози та додала, що колишня директорка школи зізнавалася свого часу, що зовсім трохи не допрацювала до пенсії через ситуацію, яка склалася з цими людьми.

«Вона так і сказала: мені не дали доробити. Цей Коля Б., наприклад, стояв у дверях та заважав їй, директорці, пройти», - наводить приклад Оксана.

Та резюмує: «Я розумію, що їм (рідним загиблих - Ред.) боляче, але тоді нехай всі кажуть правду».

Як стало відомо, завтра на Вінниччині прощатимуться із двома старшокласниками - Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, які загинули від ножових поранень. Про це повідомив міський голова Володимир Барецький.

Крім того, сьогодні, 11 вересня, суд обрав Олексію Пономарьову запобіжний захід - взяття під варту.

Вбивство учнів: що відомо

10 вересня вранці у місті Шаргород Вінницької області на одній з вулиць було вбито двох учнів-старшокласників. Один з них навчався у 10 класі, інший - в 11-му одного з місцевих ліцеїв. За даними Вінницької обласної прокуратури, напад на них скоїв їхній 23-річний колишній вчитель англійської мови.

За даними відкритих джерел, підліткам було завдано декілька ножових поранень в область шиї, хлопці померли на місці події. Нападник, за даними правоохоронців, з місця події втік, але згодом, того самого дня його затримали за декілька кілометрів від місця вбивства.

У разі доведення провини йому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялось про те, що https://tsn.ua/exclusive/vinnytskyy-vchytel-iakyy-vbyv-dvokh-uchniv-rozpoviv-chy-shkoduye-pro-*******-2910419.html вінницький вчитель, підозрюваний у вбивстві двох учнів, розповів, чи шкодує про скоєне.
показати весь коментар
12.09.2025 15:08 Відповісти
Що посієш те й пожнеш.
показати весь коментар
12.09.2025 15:49 Відповісти
Золотий спермофонд, як сказав Корнієнка.
показати весь коментар
12.09.2025 16:09 Відповісти
https://tsn.ua/exclusive/vinnytskyy-vchytel-iakyy-vbyv-dvokh-uchniv-rozpoviv-chy-shkoduye-pro-*******-2910419.html
показати весь коментар
12.09.2025 15:16 Відповісти
Хм... мені їх не сильно шкода, не треба було знущатися з інших. Такою поножовщиною і закінчуються такі речі, єдине нетипова змінна це "минулий вчитель"
показати весь коментар
12.09.2025 15:55 Відповісти
 
 