Зі школярами Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, яких вбито дорогою до школи, прощаються на Вінниччині. ФОТОрепортаж

У селі Копистирин Шаргородської громади Вінницької області прощаються зі школярами Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, які загинули 10 вересня дорогою до школи.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

На церемонію прощання зібралися рідні, місцеві жителі, учителі та однокласники.

Аніфе Лукашик, однокласниця Владислава Бевза, розповіла, що він був компанійським та неконфліктним:

"Ми з ним дружили, ходили разом у спортзал, у їдальню, все робили разом. Вчився добре - не відмінник, і не двієчник. У нього немає тата, він жив з бабусею, мама була за кордоном".

Класна керівниця Миколи Білика Галина Калінчук зазначила, що він займався спортом та був дуже працьовитим:

"У нього є мама, батько і два брати - старший та молодший. Конфліктних ситуацій з іншими вчителями не було".

Ліцеїст Ярослав Галій пригадав один епізод конфлікту Миколи з іншим учнем, який виник під час повітряної тривоги, але швидко був врегульований вчителями:

"Це було буквально в трьох метрах від мене. Потім два вчителі фізкультури й наш клас розбороняли їх. Після того в них більше нічого не було".

Вбивство школярів у Шаргороді

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року стало відомо, що у Шагороді Вінницької області чоловік зарізав двох школярів.

Правоохоронці підозрюють у причетності до вбивства їхнього вчителя.

Згодом підозрюваного затримали, ним виявився 23-річний колишній вчитель.

