Вбивство двох учнів у Шаргороді: 24-річного чоловіка засудили до довічного ув’язнення. ФОТО

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Вінницької обласної прокуратури суд визнав винним 24-річного чоловіка в умисному вбивстві двох підлітків у Шаргороді та призначив йому довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Напад із ножем після конфлікту в автобусі

Як зазначається, трагедія сталася 10 вересня 2025 року. За матеріалами справи, 15- та 16-річний хлопці їхали разом із обвинуваченим в одному автобусі. Між ними виник словесний конфлікт.

Після того як підлітки вийшли на зупинці, чоловік пішов за ними та напав із ножем. Одному він завдав п’ять ударів, іншому - дванадцять. Від цих травм обоє померли на місці.

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Затримання зловмисника та докази вини

Після вбивства чоловік утік, але за кілька годин його розшукали та затримали. У суді прокурори довели, що злочин був вчинений на ґрунті попередніх неприязних стосунків із потерпілими. Обвинувачений визнав свою вину.

Довічне позбавлення волі

28 вересня 2026 року Вінницький міський суд визнав чоловіка винним за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство двох осіб - та призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі.

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