Командующий Сухопутными войсками Финляндии Вялимяки посетил Украину для обмена боевым опытом с ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Финляндии генерал-лейтенант Паси Вялимяки посетил Украину с целью углубления военного сотрудничества и изучения опыта ВСУ. Финская армия уже учитывает уроки, извлеченные в Украине, в своей системе подготовки военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, Вялимяки вместе с делегацией находился в Украине с 20 по 25 сентября.

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В ходе визита стороны обсудили оперативную обстановку, изменения на поле боя и факторы, влияющие на них, подготовку и оснащение войск, а также дальнейшее двустороннее сотрудничество сухопутных войск.

В частности, Вялимяки встретился с командующим 3-м армейским корпусом Сухопутных войск Украины и его подчиненными.

"Для меня было важно встретиться с украинскими командирами фронта и обсудить с ними изменения на поле боя, факторы успеха и вызовы, чтобы наша деятельность правильно вписывалась в текущие изменения", — заявил финский командующий.

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Финляндия учитывает опыт Украины в подготовке военных

Как сообщили в Сухопутных войсках Финляндии, систему подготовки и содержание обучения финских военнослужащих уже совершенствуют с учетом опыта и наблюдений, полученных в Украине. Ранее Вялимяки также подтверждал, что финская армия модернизируется с учетом уроков российско-украинской войны. Yle.fi

Стороны также планируют развивать обмен инструкторами между вооруженными силами Украины и Финляндии.

Во время поездки Вялимяки ознакомился с управлением беспилотными системами и многоуровневым применением противовоздушных дронов. По данным финских Вооружённых сил, украинский опыт используют не только при подготовке Сухопутных войск Финляндии, но и в разработках НАТО.

Во время визита Вялимяки также получил орден "За заслуги" II степени.

Напомним, 23 сентября Украина и Финляндия подписали Drone Deal, который предусматривает сотрудничество в сфере производства оборонной продукции, обмен технологиями и информацией, а также совместные проекты, в частности в сфере беспилотных технологий.

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