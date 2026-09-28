Командувач Сухопутних військ Фінляндії Вялімякі відвідав Україну для обміну бойовим досвідом із ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Фінляндії генерал-лейтенант Пасі Вялімякі здійснив візит до України для поглиблення військової співпраці та вивчення досвіду ЗСУ. Фінська армія вже враховує отримані в Україні уроки у власній системі підготовки військовослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, Вялімякі разом із делегацією перебував в Україні з 20 до 25 вересня.

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Під час візиту сторони обговорили оперативну ситуацію, зміни на полі бою та чинники, які на них впливають, підготовку й оснащення військ, а також подальше двостороннє співробітництво сухопутних військ.

Зокрема, Вялімякі зустрівся з командувачем 3-го армійського корпусу Сухопутних військ України та його підлеглими.

"Для мене було важливо зустрітися з українськими командирами фронту та обговорити з ними зміни на полі бою, фактори успіху та виклики, щоб наша діяльність правильно вписувалася в поточні зміни", – заявив фінський командувач.

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Фінляндія враховує досвід України у підготовці військових

Як повідомили у Сухопутних військах Фінляндії, систему підготовки та зміст навчання фінських військовослужбовців уже вдосконалюють з урахуванням досвіду та спостережень, отриманих в Україні. Раніше Вялімякі також підтверджував, що фінська армія модернізується з урахуванням уроків російсько-української війни. Yle.fi

Сторони також планують розвивати обмін інструкторами між збройними силами України та Фінляндії.

Під час поїздки Вялімякі ознайомився з управлінням безпілотними системами та багаторівневим застосуванням протиповітряних дронів. За даними фінських Збройних сил, український досвід використовують не лише під час підготовки Сухопутних військ Фінляндії, а й у розробках НАТО.

Під час візиту Вялімякі також отримав орден "За заслуги" II ступеня.

Нагадаємо, 23 вересня Україна та Фінляндія підписали Drone Deal, яка передбачає співпрацю у сфері виробництва оборонної продукції, обмін технологіями та інформацією, а також спільні проєкти, зокрема у сфері безпілотних технологій.

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