На границе с Молдовой задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом. ФОТО

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники задержали двух граждан Чехии, которые находились в международном розыске за совершение уголовных преступлений.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Мужчины в возрасте 23 и 42 лет направлялись из Украины в Молдову. Во время проверки документов у обоих пассажиров сработала база данных Интерпола.

Как выяснилось, иностранцев разыскивали правоохранительные органы Чехии за преступления, совершенные на родине: 23-летнего мужчину подозревают в мошенничестве, а его 42-летнего приятеля — в совершении кражи.

О выявлении злоумышленников пограничники немедленно проинформировали Укрбюро Интерпола. В настоящее время обоих задержанных передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции и проведения необходимых процессуальных действий.

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