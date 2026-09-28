На кордоні з Молдовою затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол. ФОТО
У пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники затримали двох громадян Чехії, які перебували в міжнародному розшуку за вчинення кримінальних правопорушень.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Чоловіки віком 23 та 42 років прямували на виїзд з України до Молдови. Під час перевірки документів на обох пасажирів спрацювала база даних Інтерполу.
Як з'ясувалося, іноземців розшукували правоохоронні органи Чехії за злочини, вчинені на батьківщині: 23-річного чоловіка підозрюють у шахрайстві, а його 42-річного приятеля - у вчиненні крадіжки.
Про виявлення зловмисників охоронці кордону негайно поінформували Укрбюро Інтерполу. Наразі обох затриманих передали співробітникам Національної поліції для подальшої екстрадиції та проведення необхідних процесуальних дій.
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