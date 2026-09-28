Отец-воспитатель годами насиловал малолетних детей на Прикарпатье: суд приговорил его к пожизненному заключению

На Прикарпатье 50-летнего отца-воспитателя приговорили к пожизненному лишению свободы за сексуальное насилие над малолетними детьми. Суд установил, что преступления совершались на протяжении многих лет, а мужчина использовал физическое превосходство, авторитет отца-воспитателя и зависимость детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области.

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Приговор мужчине вынесли 25 сентября 2026 года. Согласно материалам дела, он был отцом-воспитателем в приемной семье и в течение длительного времени совершал в отношении малолетних развратные действия сексуального характера и изнасилования.

Суд установил, что мужчина пользовался отсутствием жизненного опыта и уровнем интеллектуального развития одной из малолетних потерпевших, которая не могла оказывать ему активного сопротивления. Кроме того, он использовал значительное физическое превосходство, а также экономическую, бытовую и психологическую зависимость ребенка.

Отдельно в суде подчеркнули, что обвиняемый использовал свой авторитетный статус "безопасного взрослого".

"Пользуясь отсутствием жизненного опыта и уровнем интеллектуального развития малолетней, которая не могла оказывать ему активное сопротивление, используя свое значительное физическое превосходство и авторитетный статус "безопасного взрослого", а также ее экономическую, бытовую и психологическую зависимость, неоднократно вступал в сексуальные отношения с малолетними", - говорится в сообщении суда.

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Обвиняемый вину в совершении инкриминируемых ему уголовных преступлений не признал.

Суд признал его виновным по ряду частей статей 152, 153, 156 и 301-1 Уголовного кодекса Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Кроме того, мужчину на три года лишили права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с работой, организацией развития, воспитанием или обучением лиц в возрасте до 18 лет.

Суд также удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших о возмещении морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу. До этого момента осужденный будет находиться под стражей.

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