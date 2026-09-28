Батько-вихователь роками ґвалтував малолітніх дітей на Прикарпатті: суд призначив йому довічне ув’язнення

На Прикарпатті 50-річного батька-вихователя засудили до довічного позбавлення волі за сексуальне насильство над малолітніми дітьми. Суд встановив, що злочини тривали роками, а чоловік використовував фізичну перевагу, авторитет батька-вихователя та залежність дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області.

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Вирок чоловікові винесли 25 вересня 2026 року. За матеріалами справи, він був батьком-вихователем у прийомній сім’ї та протягом тривалого часу вчиняв щодо малолітніх розпусні дії сексуального характеру і зґвалтування.

Суд встановив, що чоловік користувався відсутністю життєвого досвіду та рівнем інтелектуального розвитку однієї з малолітніх потерпілих, яка не могла чинити йому активного опору. Крім того, він використовував значну фізичну перевагу, а також економічну, побутову та психологічну залежність дитини.

Окремо в суді наголосили на тому, що обвинувачений використовував свій авторитетний статус "безпечного дорослого".

"Користуючись відсутністю життєвого досвіду та рівнем інтелектуального розвитку малолітньої, яка не могла чинити йому активний опір, використовуючи свою значну фізичну перевагу та авторитетний статус "безпечного дорослого", а також її економічну, побутову та психологічну залежність, неодноразово мав сексуальні відносини із малолітніми", – йдеться у повідомленні суду.

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Обвинувачений вини у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав.

Суд визнав його винним за низкою частин статей 152, 153, 156 та 301-1 Кримінального кодексу України та призначив довічне позбавлення волі.

Крім того, чоловіка на три роки позбавили права обіймати посади або займатися діяльністю, пов’язаною з роботою, організацією розвитку, виховання чи навчання осіб віком до 18 років.

Суд також задовольнив цивільні позови представників потерпілих щодо відшкодування моральної шкоди.

Вирок наразі не набрав законної сили. До цього часу засуджений перебуватиме під вартою.

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