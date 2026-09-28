Польша получит от ЕС более 600 млн евро компенсации за переданное Украине оружие

В 2026-2027 годах Польша получит более 600 млн евро из Европейского фонда мира в качестве частичной компенсации за вооружение, переданное Украине. Полученные средства Варшава сможет использовать для модернизации собственных Вооруженных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский перед встречей министров обороны стран ЕС.

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По его словам, Польша получит 269 млн евро из той части средств Европейского фонда мира, использование которых до сих пор блокировала Венгрия.

Отдельно Варшава ранее договорилась о получении в 2026-2027 годах более 400 млн евро брутто из остальных средств Фонда. Вместе с дополнительными 269 млн евро речь идет о сумме свыше 600 млн евро.

Средства будут направлены в Фонд поддержки Вооруженных сил Польши. Их можно будет использовать для финансирования модернизации польской армии.

Залевский также сообщил, что с учетом этих выплат с начала полномасштабного российского вторжения Польша получит из Европейского фонда мира в общей сложности 1,05 млрд евро нетто в качестве компенсации за военную помощь Украине.

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