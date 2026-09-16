Европарламент одобрил финансирование испытаний оборонных проектов в Украине

Европарламент одобрил изменения в рамках пакета Omnibus V, которые позволят финансировать из Европейского оборонного фонда расходы на испытания оборонных проектов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе Европейского парламента.

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Испытания оборонных проектов в Украине будет финансировать ЕС

Изменения предусматривают упрощение управления и реализации программ Европейского оборонного фонда.

В частности, расходы на проведение испытаний в Украине как стране-кандидате смогут финансироваться из Европейского оборонного фонда.

"Для укрепления сотрудничества с украинскими структурами депутаты Европарламента и государства-члены согласились, что расходы, связанные с проведением испытаний в Украине как стране-кандидате, будут финансироваться из Европейского оборонного фонда", - говорится в пресс-релизе.

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Также уточняются критерии отбора оборонных проектов. Предусматривается увеличение финансирования мероприятий с участием малых и средних предприятий.

Европарламент в целом поддержал три законодательных акта пакета Omnibus V. Они касаются ускорения разрешительных процедур для проектов оборонной готовности, упрощения перемещения оборонной продукции и закупок в пределах ЕС, а также облегчения инвестиций и деятельности оборонной промышленности.

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Оборонные проекты получат упрощенные процедуры

По данным Европарламента, предложенные изменения должны поддержать инвестиции в оборонную сферу в размере до 800 млрд евро в течение следующих четырех лет в рамках плана ReArm Europe / Readiness 2030.

Для строительства оборонных предприятий или расширения существующих производственных мощностей устанавливается единый для ЕС базовый срок принятия решений о выдаче разрешений - 42 рабочих дня после подтверждения полноты заявки.

В исключительных случаях этот срок можно будет продлить.

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Если национальные органы не примут решение в установленный срок, будет применяться принцип молчаливого согласия.

Страны ЕС также должны создать единые контактные пункты для сопровождения оборонных проектов, цифрового отслеживания заявок и помощи малым и средним предприятиям.

Отдельный законодательный акт предусматривает общую лицензию на перемещение оборонной продукции между странами ЕС. Также максимальный срок рамочных оборонных контрактов увеличится с семи до десяти лет, а государства-члены получат больше возможностей для совместных закупок.

Странам ЕС разрешат применять отдельные исключения из европейского экологического и химического законодательства в интересах обороны, если такие решения будут надлежащим образом обоснованы.

Новые правила вступят в силу на двадцатый день после их публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

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