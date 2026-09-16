Європарламент схвалив фінансування випробувань оборонних проєктів в Україні

Європарламент схвалив зміни в межах пакета Omnibus V, що дозволять фінансувати з Європейського оборонного фонду витрати на випробування оборонних проєктів в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі Європейського парламенту.

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Випробування оборонних проєктів в Україні фінансуватиме ЄС

Зміни передбачають спрощення управління та реалізації програм Європейського оборонного фонду.

Зокрема, витрати на проведення випробувань в Україні як країні-кандидаті зможуть фінансуватися з Європейського оборонного фонду.

"Для зміцнення співпраці з українськими структурами депутати Європарламенту і держави-члени погодилися, що витрати, пов’язані з проведенням випробувань в Україні як країні-кандидаті, підлягатимуть фінансуванню з Європейського оборонного фонду", – йдеться у пресрелізі.

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Також уточнюються критерії відбору оборонних проєктів. Передбачається збільшення фінансування заходів за участю малих та середніх підприємств.

Європарламент загалом підтримав три законодавчі акти пакета Omnibus V. Вони стосуються прискорення дозвільних процедур для проєктів оборонної готовності, спрощення переміщення оборонної продукції та закупівель у межах ЄС, а також полегшення інвестицій і діяльності оборонної промисловості.

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Оборонні проєкти отримають спрощені процедури

За даними Європарламенту, запропоновані зміни мають підтримати оборонні інвестиції обсягом до 800 млрд євро протягом наступних чотирьох років у межах плану ReArm Europe / Readiness 2030.

Для будівництва оборонних підприємств або розширення наявних виробничих потужностей встановлюється єдиний для ЄС базовий строк ухвалення рішень щодо дозволів – 42 робочі дні після підтвердження повноти заявки.

У виняткових випадках цей строк можна буде продовжити.

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Якщо національні органи не ухвалять рішення у встановлений строк, застосовуватиметься принцип мовчазної згоди.

Держави ЄС також мають створити єдині контактні пункти для супроводу оборонних проєктів, цифрового відстеження заявок та допомоги малим і середнім підприємствам.

Окремий законодавчий акт передбачає загальну ліцензію на переміщення оборонної продукції між країнами ЄС. Також максимальний строк рамкових оборонних контрактів збільшиться із семи до десяти років, а держави-члени отримають більше можливостей для спільних закупівель.

Країнам ЄС дозволять застосовувати окремі винятки з європейського екологічного та хімічного законодавства в інтересах оборони, якщо такі рішення будуть належним чином обґрунтовані.

Нові правила набудуть чинності на двадцятий день після їх опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу.

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