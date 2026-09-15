Таємний підрозділ Міноборони Німеччини прискорює закупівлю важливої зброї для України, - FT

У Міністерстві оборони Німеччини працює спеціальний штаб Sonderstab Ukraine, який за прискореною процедурою всупереч німецькій бюрократії організовує закупівлю озброєння для України та може оформлювати окремі контракти менш ніж за два тижні.

Про це повідомило видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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"Партизанський підрозділ" у структурі Міноборони ФРН

Зазначається, що у закритому крилі німецького оборонного відомства працює невелика команда, яку джерела видання називають своєрідним "партизанським підрозділом". Sonderstab Ukraine відіграє центральну роль у забезпеченні військової підтримки Києва — на 2026 рік Німеччина передбачила на неї 11,5 млрд євро.

На відміну від розгалуженої системи закупівель для Бундесверу, ця структура працює за скороченими процедурами й може провести окремі угоди щодо озброєнь для України приблизно за два тижні.

Керує командою бригадний генерал Йоахім Кашке, колишній пілот винищувача-бомбардувальника Tornado. За його словами, короткий ланцюг ухвалення рішень дозволяє підрозділу залишатися гнучким і швидко реагувати на потреби Києва.

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Як змінювалася роль Німеччини

Спеціальний штаб (Sonderstab Ukraine) було створено через кілька місяців після повномасштабного вторгнення диктатора РФ Володимира Путіна в Україну в лютому 2022 року.

При цьому спочатку керівництво Міністерства оборони ФРН відкрило у відомстві "ситуаційний центр" для моніторингу ескалації конфлікту та інформування влади країни.

Особливо помітно роль Берліна зросла після того, як адміністрація Дональда Трампа різко скоротила американську військову допомогу — за даними Кільського інституту світової економіки, підтримка з боку США за рік впала на 99%.

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Німеччина почала відігравати провідну роль у спробах Європи компенсувати цей розрив, а загальна вартість німецького військового сприяння від початку повномасштабної війни наблизилася до десятків мільярдів євро. Йдеться про широкий спектр озброєнь, від невеликих ударних дронів до систем ППО вартістю сотні мільйонів євро.

Протягом останнього року Sonderstab також став майданчиком для обміну досвідом між українськими та німецькими військовими й оборонними компаніями — держави НАТО дедалі активніше намагаються перейняти український досвід сучасної війни.

Як виник підрозділ

У перші тижні війни керівництво Міністерства оборони створило ситуаційний центр для моніторингу бойових дій та інформування політичного керівництва. Очолив його німецький військовий Крістіан Фройдінг, і досить швидко завдання моніторингу переросло в практичне питання про те, як саме Німеччина може допомагати Україні.

Генерал-майор Крістіан Фройдінг

У липні 2022 року центр перетворили на Sonderstab Ukraine. Фройдінг сформував невелику команду фахівців, яка на початковому етапі фактично працювала цілодобово позмінно. Минулого року він залишив підрозділ та очолив Сухопутні війська Німеччини, однак продовжує підтримувати контакти з Україною.

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Як прискорили закупівлю зброї

Спочатку Берлін намагався швидко знаходити зброю через обмін із союзниками — інші країни передавали Україні власне обладнання, а Німеччина обіцяла поповнювати їхні арсенали. Однак швидко з'ясувалося, що Києву потрібні й системи, яких узагалі не було на озброєнні європейських армій.

Як пише FT, одним із факторів, що змінили підхід Німеччини до військової допомоги Україні, стала історія з розвідувальними БПЛА від німецької компанії Quantum Systems, які українські військові підключили до супутникової мережі Starlink для виявлення артилерійського вогню.

Така схема застосовувалася під час боїв навесні 2022 року, коли російські війська намагалися форсувати Сіверський Донець. Для німецьких військових це стало прикладом того, як Україна комбінує доступні технології безпосередньо на полі бою.

Після цього Німеччина почала оплачувати безпілотники Quantum Systems для України та закуповувати інше озброєння безпосередньо у німецьких виробників за простою схемою: Київ формував список необхідного, а Берлін забезпечував фінансування. У Sonderstab дійшли висновку, що довгострокова допомога Україні неможлива без прямого залучення оборонної промисловості, а німецькі компанії побачили в цьому новий ринок для розширення виробництва.

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Чому підрозділ працює швидше за державну систему

Sonderstab отримав репутацію структури, здатної працювати значно швидше за традиційну німецьку систему держзакупівель. Контракти формально укладає український уряд, а не німецька держава — це дозволяє уникати процедур, які застосовуються під час закупівель для Бундесверу через профільне агентство з близько 13 тисячами співробітників.

Крім того, як пише FT, проєкт Sonderstab отримав потужну політичну підтримку з боку Бориса Пісторіуса — одразу після того, як він обійняв посаду міністра оборони ФРН у січні 2023 року.

Сам Sonderstab залишається невеликим — у ньому працюють менш як 20 людей. Один зі співрозмовників FT порівняв його атмосферу зі стартапом і зазначив, що команда добре розуміє, які системи справді ефективні, а які лише мають привабливий вигляд і завищену ціну.

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Побоювання щодо контролю за коштами

Кашке наголосив, що Україна сама визначає, як використовувати виділені Німеччиною кошти — Sonderstab не намагається керувати цими рішеннями, хоча може допомагати українським представникам встановлювати контакти з німецькими виробниками.

Така модель породила побоювання частини німецьких політиків і бізнесу щодо контролю за витрачанням державних коштів. Кашке додав, що його команда ретельно перевіряє всі контракти, які оплачуються коштами німецьких платників податків: ціни порівнюють із ринковими, а в договорах встановлюють конкретні етапи постачання.