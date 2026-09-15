Секретное подразделение Минобороны Германии ускоряет закупку важного оружия для Украины, - FT

В Министерстве обороны Германии работает специальный штаб Sonderstab Ukraine, который в ускоренном порядке, вопреки немецкой бюрократии, организует закупку вооружения для Украины и может оформлять отдельные контракты менее чем за две недели.

Об этом сообщило издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

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"Партизанское подразделение" в структуре Минобороны ФРГ

Отмечается, что в закрытом крыле немецкого оборонного ведомства работает небольшая команда, которую источники издания называют своеобразным "партизанским подразделением". Sonderstab Ukraine играет центральную роль в обеспечении военной поддержки Киева - на 2026 год Германия предусмотрела на нее 11,5 млрд евро.

В отличие от разветвленной системы закупок для Бундесвера, эта структура работает по упрощённым процедурам и может заключить отдельные соглашения о поставках вооружений для Украины примерно за две недели.

Руководит командой бригадный генерал Йоахим Кашке, бывший пилот истребителя-бомбардировщика Tornado. По его словам, короткая цепочка принятия решений позволяет подразделению оставаться гибким и быстро реагировать на потребности Киева.

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Как менялась роль Германии

Специальный штаб (Sonderstab Ukraine) был создан через несколько месяцев после полномасштабного вторжения диктатора РФ Владимира Путина в Украину в феврале 2022 года.

При этом сначала руководство Министерства обороны ФРГ открыло в ведомстве "ситуационный центр" для мониторинга эскалации конфликта и информирования властей страны.

Особенно заметно роль Берлина возросла после того, как администрация Дональда Трампа резко сократила американскую военную помощь - по данным Кильского института мировой экономики, поддержка со стороны США за год упала на 99%.

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Германия начала играть ведущую роль в попытках Европы компенсировать этот разрыв, а общая стоимость немецкой военной помощи с начала полномасштабной войны приблизилась к десяткам миллиардов евро. Речь идет о широком спектре вооружений, от небольших ударных дронов до систем ПВО стоимостью в сотни миллионов евро.

В течение последнего года Sonderstab также стал площадкой для обмена опытом между украинскими и немецкими военными и оборонными компаниями - страны НАТО всё активнее пытаются перенять украинский опыт ведения современной войны.

Как возник подразделение

В первые недели войны руководство Министерства обороны создало ситуационный центр для мониторинга боевых действий и информирования политического руководства. Возглавил его немецкий военный Кристиан Фройдинг, и довольно быстро задача мониторинга переросла в практический вопрос о том, как именно Германия может помогать Украине.

Генерал-майор Кристиан Фройдинг

В июле 2022 года центр преобразовали в Sonderstab Ukraine. Фройдинг сформировал небольшую команду специалистов, которая на начальном этапе фактически работала круглосуточно посменно. В прошлом году он покинул подразделение и возглавил Сухопутные войска Германии, однако продолжает поддерживать контакты с Украиной.

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Как ускорили закупку оружия

Сначала Берлин пытался быстро находить оружие через обмен с союзниками - другие страны передавали Украине своё оборудование, а Германия обещала пополнять их арсеналы. Однако вскоре выяснилось, что Киеву нужны и системы, которых вообще не было на вооружении европейских армий.

Как пишет FT, одним из факторов, изменивших подход Германии к военной помощи Украине, стала история с разведывательными БПЛА немецкой компании Quantum Systems, которые украинские военные подключили к спутниковой сети Starlink для обнаружения артиллерийского огня.

Такая схема применялась во время боев весной 2022 года, когда российские войска пытались форсировать Северский Донец. Для немецких военных это стало примером того, как Украина комбинирует доступные технологии непосредственно на поле боя.

После этого Германия начала оплачивать беспилотники Quantum Systems для Украины и закупать другое вооружение напрямую у немецких производителей по простой схеме: Киев формировал список необходимого, а Берлин обеспечивал финансирование. В Sonderstab пришли к выводу, что долгосрочная помощь Украине невозможна без прямого вовлечения оборонной промышленности, а немецкие компании увидели в этом новый рынок для расширения производства.

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Почему подразделение работает быстрее государственной системы

Sonderstab приобрел репутацию структуры, способной работать значительно быстрее традиционной немецкой системы госзакупок. Контракты формально заключает украинское правительство, а не немецкое государство - это позволяет избегать процедур, применяемых при закупках для Бундесвера через профильное агентство с около 13 тысячами сотрудников.

Кроме того, как пишет FT, проект Sonderstab получил мощную политическую поддержку со стороны Бориса Писториуса - сразу после того, как он занял пост министра обороны ФРГ в январе 2023 года.

Сам Sonderstab остаётся небольшим - в нем работают менее 20 человек. Один из собеседников FT сравнил его атмосферу со стартапом и отметил, что команда хорошо понимает, какие системы действительно эффективны, а какие лишь выглядят привлекательно и имеют завышенную цену.

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Опасения по поводу контроля над средствами

Кашке подчеркнул, что Украина сама определяет, как использовать выделенные Германией средства - Sonderstab не пытается управлять этими решениями, хотя может помогать украинским представителям налаживать контакты с немецкими производителями.

Такая модель вызвала опасения у части немецких политиков и представителей бизнеса относительно контроля за расходованием государственных средств. Кашке добавил, что его команда тщательно проверяет все контракты, оплачиваемые за счет немецких налогоплательщиков: цены сравнивают с рыночными, а в договорах устанавливают конкретные этапы поставок.