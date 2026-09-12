Кошти на фінансування програми "єБали" є до кінця року, всі виплати будуть, - Міноборони

Міністерство оборони надало роз’яснення щодо фінансування програми єБали та проведення розрахунків із виробниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр міністерства.

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Що кажуть у Міноборони?

Як зазначається, програма єБали залишається чинним механізмом забезпечення бойових підрозділів необхідними засобами, а кошти на фінансування програми передбачені до кінця року. Тому всі належні виплати за поставлену техніку будуть проведені.

"Окремі технічні затримки пов’язані зокрема з тим, що рефінансування програми планується здійснити за рахунок кредитних коштів Європейського Союзу, що передбачає додаткові процедури, а також плановими змінами до "бальної системи", - додали в Міноборони.

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Також зазначається, що Міністерство оборони конструктивно працює з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зокрема щодо реалізації програми.

Як зарекомендувала себе програма?

"Програма єБали довела свою ефективність і стала важливим інструментом швидкого забезпечення бойових підрозділів. Вона дає військовим можливість самостійно обирати необхідні дрони, засоби РЕБ, наземні роботизовані комплекси та іншу техніку й отримувати її безпосередньо від виробників", - йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони, від часу інтеграції програми з Brave1 Market військові замовили понад 750 тисяч одиниць засобів на суму понад 51,9 млрд грн. Обсяг уже поставленої техніки становить майже 40 млрд грн. Програмою скористалися понад 400 підрозділів, а середній строк постачання товарів зі складу становить 7-10 днів.

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Стабільне фінансування програми і оплата поставок є одним із пріоритетів Міністерства, оскільки безпосередньо впливають на забезпечення бойових підрозділів та стійкість українського оборонно-промислового комплексу.