Средства на финансирование программы "еБалы" есть до конца года, все выплаты будут произведены, - Минобороны

Министерство обороны дало разъяснения относительно финансирования программы "еБалы" и проведения расчетов с производителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр министерства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорят в Минобороны?

Как отмечается, программа "еБалы" остается действующим механизмом обеспечения боевых подразделений необходимыми средствами, а средства на финансирование программы предусмотрены до конца года. Поэтому все причитающиеся выплаты за поставленную технику будут произведены.

"Отдельные технические задержки связаны, в частности, с тем, что рефинансирование программы планируется осуществить за счет кредитных средств Европейского Союза, что предусматривает дополнительные процедуры, а также с плановыми изменениями в "балльной системе", — добавили в Минобороны.

Читайте также: Задержка выплат производителям оружия по "е-баллам": Комитет национальной безопасности прокомментировал ситуацию и заявил о промедлении со стороны Минобороны

Также отмечается, что Министерство обороны конструктивно сотрудничает с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в частности в отношении реализации программы.

Как зарекомендовала себя программа?

"Программа "еБала" доказала свою эффективность и стала важным инструментом быстрого обеспечения боевых подразделений. Она дает военным возможность самостоятельно выбирать необходимые дроны, средства РЭБ, наземные роботизированные комплексы и другую технику и получать её напрямую от производителей", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, с момента интеграции программы с Brave1 Market военные заказали более 750 тысяч единиц оборудования на сумму свыше 51,9 млрд грн. Объем уже поставленной техники составляет почти 40 млрд грн. Программой воспользовались более 400 подразделений, а средний срок поставки товаров со склада составляет 7–10 дней.

Читайте также: В ЕС удивлены запросом Украины на дополнительные $27 млрд на оборону: выясняют, как возник дефицит, - NYT

Стабильное финансирование программы и оплата поставок являются одним из приоритетов Министерства, поскольку напрямую влияют на обеспечение боевых подразделений и устойчивость украинского оборонно-промышленного комплекса.