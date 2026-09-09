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Новости Заседание Рамштайна
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Девять стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине по итогам "Рамштайна", - Минобороны Украины

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн"

По итогам 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" страны-партнеры объявили о новых взносах и пакетах военной помощи для Украины. Среди них — ракеты для ПВО, дроны, артиллерийские боеприпасы и средства на закупку вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины от 8 сентября.

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Какую помощь объявили партнеры Украины

По итогам встречи страны объявили о следующих вкладах:

  • Германия — новые поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также закупка беспилотников.
  • Великобритания — 100 млн фунтов стерлингов на закупку американского вооружения через механизм PURL. До конца года Украине также планируют передать 95 тысяч дронов и десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности.
  • Нидерланды — $300 млн в проект "Линия дронов" и 300 ракет для борьбы с беспилотниками.
  • Эстония — продолжение военной поддержки Украины в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП.
  • Норвегия — ранее объявленные $200 млн на закупку ракет для Patriot.
  • Испания — 2 млн евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и снабжению, а также ракеты для ПВО и артиллерийские боеприпасы.
  • Литва — $10 млн на механизм PURL.
  • Польша — новый пакет военной помощи в размере 50 млн евро, в который, в частности, войдут средства противовоздушной обороны.
  • Швеция — пакет поддержки на $28 млн, из которых $14 млн будут направлены на PURL.

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Партнеры продолжают поддерживать Украину

Особое внимание в ходе встречи уделили потребностям украинской армии и укреплению ее потенциала.

"По итогам встречи достигнуты следующие результаты", — сообщили в Министерстве обороны Украины.

Среди объявленных решений — поставки ракет для систем Patriot, средств противовоздушной обороны, беспилотников, артиллерийских боеприпасов и средств на закупку американского вооружения через механизм PURL.

Партнеры также подтвердили дальнейшую военную поддержку Украины в 2027 году и объявили о новых пакетах помощи.

Ранее сообщалось, что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине на 50 млн евро по итогам 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Автор: 

оборона (5452) помощь и поддержка (935) Рамштайн (223) война в Украине (9113)
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Топ комментарии
+7
Тільки кабміндічам з єрмаком і штілєрманом та зеленським, гроші давати Західним Партнерам, без тотального контролю, не варта справа!!!
Стефанчук з аброхамієм, можуть це на пальцях пояснити з мудрою і її члЄном, від мафії будівальної!!
Слава Україні!
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09.09.2026 02:06 Ответить
+4
у касапів знову пердаки розриватиме
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09.09.2026 01:29 Ответить
+2
Мудру не можна відпускати навіть під заставу.
Інстінкт своє візьме.
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09.09.2026 05:52 Ответить

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