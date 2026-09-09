Девять стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине по итогам "Рамштайна", - Минобороны Украины

По итогам 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" страны-партнеры объявили о новых взносах и пакетах военной помощи для Украины. Среди них — ракеты для ПВО, дроны, артиллерийские боеприпасы и средства на закупку вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины от 8 сентября.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какую помощь объявили партнеры Украины

По итогам встречи страны объявили о следующих вкладах:

Германия — новые поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также закупка беспилотников.

— новые поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также закупка беспилотников. Великобритания — 100 млн фунтов стерлингов на закупку американского вооружения через механизм PURL. До конца года Украине также планируют передать 95 тысяч дронов и десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности.

— 100 млн фунтов стерлингов на закупку американского вооружения через механизм PURL. До конца года Украине также планируют передать 95 тысяч дронов и десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности. Нидерланды — $300 млн в проект "Линия дронов" и 300 ракет для борьбы с беспилотниками.

— $300 млн в проект "Линия дронов" и 300 ракет для борьбы с беспилотниками. Эстония — продолжение военной поддержки Украины в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП.

— продолжение военной поддержки Украины в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП. Норвегия — ранее объявленные $200 млн на закупку ракет для Patriot.

— ранее объявленные $200 млн на закупку ракет для Patriot. Испания — 2 млн евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и снабжению, а также ракеты для ПВО и артиллерийские боеприпасы.

— 2 млн евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и снабжению, а также ракеты для ПВО и артиллерийские боеприпасы. Литва — $10 млн на механизм PURL.

— $10 млн на механизм PURL. Польша — новый пакет военной помощи в размере 50 млн евро, в который, в частности, войдут средства противовоздушной обороны.

— новый пакет военной помощи в размере 50 млн евро, в который, в частности, войдут средства противовоздушной обороны. Швеция — пакет поддержки на $28 млн, из которых $14 млн будут направлены на PURL.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война России против Украины может продолжаться еще годами, - Пентагон

Партнеры продолжают поддерживать Украину

Особое внимание в ходе встречи уделили потребностям украинской армии и укреплению ее потенциала.

"По итогам встречи достигнуты следующие результаты", — сообщили в Министерстве обороны Украины.

Среди объявленных решений — поставки ракет для систем Patriot, средств противовоздушной обороны, беспилотников, артиллерийских боеприпасов и средств на закупку американского вооружения через механизм PURL.

Партнеры также подтвердили дальнейшую военную поддержку Украины в 2027 году и объявили о новых пакетах помощи.

Ранее сообщалось, что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине на 50 млн евро по итогам 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".