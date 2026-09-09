Девять стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине по итогам "Рамштайна", - Минобороны Украины
По итогам 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" страны-партнеры объявили о новых взносах и пакетах военной помощи для Украины. Среди них — ракеты для ПВО, дроны, артиллерийские боеприпасы и средства на закупку вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины от 8 сентября.
Какую помощь объявили партнеры Украины
По итогам встречи страны объявили о следующих вкладах:
- Германия — новые поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также закупка беспилотников.
- Великобритания — 100 млн фунтов стерлингов на закупку американского вооружения через механизм PURL. До конца года Украине также планируют передать 95 тысяч дронов и десятки тысяч артиллерийских снарядов повышенной дальности.
- Нидерланды — $300 млн в проект "Линия дронов" и 300 ракет для борьбы с беспилотниками.
- Эстония — продолжение военной поддержки Украины в 2027 году на уровне не менее 0,25% ВВП.
- Норвегия — ранее объявленные $200 млн на закупку ракет для Patriot.
- Испания — 2 млн евро на топливо через Агентство НАТО по поддержке и снабжению, а также ракеты для ПВО и артиллерийские боеприпасы.
- Литва — $10 млн на механизм PURL.
- Польша — новый пакет военной помощи в размере 50 млн евро, в который, в частности, войдут средства противовоздушной обороны.
- Швеция — пакет поддержки на $28 млн, из которых $14 млн будут направлены на PURL.
Партнеры продолжают поддерживать Украину
Особое внимание в ходе встречи уделили потребностям украинской армии и укреплению ее потенциала.
"По итогам встречи достигнуты следующие результаты", — сообщили в Министерстве обороны Украины.
Среди объявленных решений — поставки ракет для систем Patriot, средств противовоздушной обороны, беспилотников, артиллерийских боеприпасов и средств на закупку американского вооружения через механизм PURL.
Партнеры также подтвердили дальнейшую военную поддержку Украины в 2027 году и объявили о новых пакетах помощи.
Ранее сообщалось, что Польша готовит новый пакет военной помощи Украине на 50 млн евро по итогам 36-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
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Стефанчук з аброхамієм, можуть це на пальцях пояснити з мудрою і її члЄном, від мафії будівальної!!
Слава Україні!
Інстінкт своє візьме.