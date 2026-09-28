Польща отримає від ЄС понад €600 млн компенсації за передану Україні зброю

Польща у 2026–2027 роках отримає понад 600 млн євро з Європейського фонду миру як часткову компенсацію за озброєння, передане Україні. Отримані кошти Варшава зможе використати для модернізації власних Збройних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський перед зустріччю міністрів оборони країн ЄС.

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За його словами, Польща отримає 269 млн євро з тієї частини коштів Європейського фонду миру, використання яких досі блокувала Угорщина.

Окремо Варшава раніше домовилася про отримання у 2026–2027 роках понад 400 млн євро брутто з решти коштів Фонду. Разом із додатковими 269 млн євро йдеться про суму понад 600 млн євро.

Кошти спрямують до Фонду підтримки Збройних сил Польщі. Їх можна буде використати для фінансування модернізації польської армії.

Залевський також повідомив, що з урахуванням цих виплат від початку повномасштабного російського вторгнення Польща отримає з Європейського фонду миру загалом 1,05 млрд євро нетто як компенсацію за військову допомогу Україні.

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