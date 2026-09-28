Оккупанты ударили по Одессе: повреждена многоэтажка, 3 человека пострадали (обновлено)
Днем 28 сентября 2026 года войска РФ в очередной раз атаковали Одессу.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Враг атаковал город. Поврежден жилой дом. Уточняем детали", — написал Лысак.
Более подробной официальной информации о последствиях вражеской атаки на город на данный момент нет. Местные Telegram-каналы писали о попадании в многоэтажный дом.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в Одессе в результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом.
По предварительным данным, три человека пострадали.
Одна квартира разрушена. Взрывной волной поврежден фасад, остекление и балконы на нескольких этажах. Возник пожар.
Информация о последствиях атаки уточняется.
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