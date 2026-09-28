Оккупанты ударили по Одессе: повреждена многоэтажка, 3 человека пострадали (обновлено)

Днем 28 сентября 2026 года войска РФ в очередной раз атаковали Одессу.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг атаковал город. Поврежден жилой дом. Уточняем детали", — написал Лысак.

Более подробной официальной информации о последствиях вражеской атаки на город на данный момент нет. Местные Telegram-каналы писали о попадании в многоэтажный дом.

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Обновленная информация

Как впоследствии сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в Одессе в результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом.

По предварительным данным, три человека пострадали.

Одна квартира разрушена. Взрывной волной поврежден фасад, остекление и балконы на нескольких этажах. Возник пожар.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Новость будет обновляться