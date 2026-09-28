Окупанти вдарили по Одесі: пошкоджено багатоповерхівку, 4 людини постраждали (оновлено). ФОТО

Вдень 28 вересня 2026 року війська РФ вчергове атакували Одесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог атакував місто. Пошкоджений житловий будинок. Деталі зʼясовуємо", - написав Лисак.

Більше офіційної інформації про наслідки ворожої атаки на місто на цю мить не відомо. Місцеві телеграм-канали писали про влучання у багатоповерхівку.

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Оновлена інформація

Як згодом повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

За попередніми даними, троє людей постраждали.

Одна квартира зруйнована. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад, скління та балкони на кількох поверхах. Виникла пожежа.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.





За даними ОВА, на 16.08 відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Одесі. Серед них 56-річний чоловік та 37-річна жінка, яких госпіталізували, а також дві дівчини 17 та 18 років. Медики надали їм допомогу на місці.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

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