Литва планирует ограничить покупку недвижимости гражданами РФ и Беларуси вблизи военных объектов

Литва может ужесточить ограничения для граждан России и Беларуси, в частности для тех, кто имеет вид на жительство в стране. Им предлагают запретить приобретать недвижимость вблизи военных полигонов и других объектов, важных для национальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, соответствующий законопроект подготовило Министерство иностранных дел Литвы. Его должен рассмотреть правительство.

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В настоящее время ограничения на приобретение недвижимости распространяются на граждан России, не имеющих вида на жительство в Литве, а также на связанные с ними компании. МИД предлагает ввести аналогичные правила для граждан Беларуси и связанных с ними юридических лиц.

Для россиян и белорусов, имеющих вид на жительство, планируется установить отдельное ограничение - они не смогут покупать недвижимость вблизи военных полигонов и других объектов национальной безопасности.

В то же время запрет не будет распространяться на недвижимость, полученную по наследству.

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Ограничения могут распространиться на образование, культуру и развлечения

В МИД Литвы объясняют необходимость ужесточения мер агрессией против Украины и гибридной деятельностью против самой Литвы.

Министерство также предлагает ограничить публичную деятельность российских и белорусских физических и юридических лиц в сферах образования, науки, высшего образования, культуры, искусства и развлечений.

Речь идет о субъектах, которые поддерживают агрессию против Украины, репрессии, нарушение суверенитета Украины или не соответствуют другим установленным законом критериям. На данный момент юридически обязательных ограничений на такую деятельность в Литве нет.

Организаторов мероприятий планируют обязать контролировать соблюдение новых правил и публиковать соответствующую информацию.

В то же время гражданам России и Беларуси, отвечающим установленным требованиям, предлагают разрешить участие в таких мероприятиях в нейтральном статусе - без представления своих государств.

Для спортсменов предусмотрен иной механизм: их участие в соревнованиях МИД предлагает регулировать резолюцией Сейма и рекомендациями Министерства образования, науки и спорта.

Ранее ужесточить правила приобретения недвижимости гражданами РФ и Беларуси предлагали оппозиционные консерваторы, однако соответствующие законопроекты снимали с повестки дня, поскольку право вносить такой проект принадлежит правительству.

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