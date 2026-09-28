Литва планує обмежити купівлю нерухомості громадянами РФ та Білорусі поблизу військових об’єктів

Литва може посилити обмеження для громадян Росії та Білорусі, зокрема тих, хто має посвідку на проживання в країні. Їм пропонують заборонити купувати нерухомість поблизу військових полігонів та інших об’єктів, важливих для національної безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, відповідний законопроєкт підготувало Міністерство закордонних справ Литви. Його має розглянути уряд.

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Наразі обмеження на придбання нерухомості поширюються на громадян Росії, які не мають дозволу на проживання в Литві, а також на пов’язані з ними компанії. МЗС пропонує запровадити аналогічні правила для громадян Білорусі та пов’язаних із ними юридичних осіб.

Для росіян і білорусів, які мають посвідку на проживання, планують встановити окреме обмеження – вони не зможуть купувати нерухомість поблизу військових полігонів та інших об’єктів національної безпеки.

Водночас заборона не стосуватиметься нерухомості, отриманої у спадок.

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Обмеження можуть поширити на освіту, культуру та розваги

У МЗС Литви пояснюють необхідність посилення заходів агресією проти України та гібридною діяльністю проти самої Литви.

Міністерство також пропонує обмежити публічну діяльність російських і білоруських фізичних та юридичних осіб у сферах освіти, науки, вищої освіти, культури, мистецтва та розваг.

Йдеться про суб’єктів, які підтримують агресію проти України, репресії, порушення суверенітету України або не відповідають іншим визначеним законом критеріям. Наразі юридично обов’язкових обмежень на таку діяльність у Литві немає.

Організаторів заходів планують зобов’язати контролювати дотримання нових правил та публікувати відповідну інформацію.

Водночас громадянам Росії та Білорусі, які відповідають установленим вимогам, пропонують дозволити участь у таких заходах у нейтральному статусі – без представлення своїх держав.

Для спортсменів передбачається інший механізм: їхню участь у змаганнях МЗС пропонує регулювати резолюцією Сейму та рекомендаціями Міністерства освіти, науки і спорту.

Раніше посилити правила придбання нерухомості громадянами РФ та Білорусі пропонували опозиційні консерватори, однак відповідні законопроєкти вилучали з порядку денного, оскільки право вносити такий проєкт належить уряду.

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