В Петербурге гражданина Украины приговорили к 15 годам за якобы диверсии и шпионаж, - российские СМИ
В Санкт-Петербурге российский суд приговорил 29-летнего гражданина Украины Артема Прокопца к 15 годам лишения свободы по обвинениям в диверсиях и шпионаже. Российская сторона утверждает, что мужчина действовал по заданию сотрудников СБУ и причастен к взрывам и поджогам трансформаторов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
По решению российского суда, первые четыре года Прокопец должен провести в тюрьме, остаток срока - в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 350 тыс. рублей и постановили конфисковать более 387 тыс. рублей и два телефона.
По версии российского следствия, гражданин Украины с 2018 года якобы нелегально находился в РФ, в последнее время проживая в Петербурге и Ленинградской области.
Российская сторона заявляет, что с мая 2023 года по май 2024 года он переписывался с сотрудниками Службы безопасности Украины. Один из них якобы передавал мужчине задания, за выполнение которых тот получал оплату в криптовалюте.
Прокопцу инкриминировали поджог и подрыв трех трансформаторов - во Всеволожском районе Ленинградской области и на Екатерининском проспекте в Петербурге в июне 2023 года и апреле 2024 года.
По утверждению российского суда, ущерб от первого эпизода составил почти 27 тыс. рублей, а от повреждения еще двух трансформаторов - более 15 млн рублей. При этом гражданские иски к украинцу не подавались.
Кроме того, российские силовики утверждают, что мужчина собирал информацию о ключевых объектах нефтяной промышленности и топливно-энергетического комплекса Петербурга и передавал ее третьим лицам.
Российский суд признал Прокопца виновным в шпионаже, диверсии, содействии диверсионной деятельности и незаконном хранении взрывчатки. В сообщении суда утверждается, что украинец признал свою вину.
О задержании Прокопца стало известно в июле 2024 года. Сначала его обвиняли только в диверсии из-за взрыва трансформаторов "Россети Лэнерго" на Екатерининском проспекте.
После того инцидента без электроснабжения остались несколько районов Петербурга и Ленинградской области. При этом сама энергокомпания тогда называла причиной отключений "технологическое нарушение", а администрация Красногвардейского района заявляла о коротком замыкании на подстанции.
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