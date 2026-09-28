У Петербурзі громадянина України засудили до 15 років за нібито диверсії та шпигунство

У Санкт-Петербурзі російський суд засудив 29-річного громадянина України Артема Прокопця до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями у диверсіях та шпигунстві. Російська сторона стверджує, що чоловік діяв за завданнями співробітників СБУ та причетний до підривів і підпалів трансформаторів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу судів Санкт-Петербурга.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За рішенням російського суду, перші чотири роки Прокопець має провести у в’язниці, решту терміну – в колонії суворого режиму. Йому також призначили штраф у розмірі 350 тис. рублів та постановили конфіскувати понад 387 тис. рублів і два телефони.

За версією російського слідства, громадянин України з 2018 року нібито нелегально перебував у РФ, останнім часом проживаючи в Петербурзі та Ленінградській області.

Російська сторона заявляє, що з травня 2023-го до травня 2024 року він листувався зі співробітниками Служби безпеки України. Один із них нібито передавав чоловікові завдання, за виконання яких той отримував оплату в криптовалюті.

Прокопцю інкримінували підпал та підрив трьох трансформаторів – у Всеволожському районі Ленінградської області та на Єкатерининському проспекті в Петербурзі у червні 2023 року й квітні 2024-го.

Також читайте: Суд у Росії призначив 26 років колонії українцю з Маріуполя

За твердженням російського суду, збитки від першого епізоду становили майже 27 тис. рублів, а від пошкодження ще двох трансформаторів – понад 15 млн рублів. При цьому цивільних позовів до українця не подавали.

Також російські силовики стверджують, що чоловік збирав інформацію про ключові об’єкти нафтової промисловості та паливно-енергетичного комплексу Петербурга й передавав її третім особам.

Російський суд визнав Прокопця винним у шпигунстві, диверсії, сприянні диверсійній діяльності та незаконному зберіганні вибухівки. У повідомленні суду стверджується, що українець визнав провину.

Про затримання Прокопця стало відомо в липні 2024 року. Спочатку його звинувачували лише в диверсії через вибух трансформаторів "Россети Ленэнерго" на Єкатерининському проспекті.

Після того інциденту без електропостачання залишилися кілька районів Петербурга та Ленінградської області. Водночас сама енергокомпанія тоді називала причиною відключень "технологічне порушення", а адміністрація Красногвардійського району заявляла про коротке замикання на підстанції.

Читайте також: ФСБ заявила про "зірваний теракт" "українським агентом" у Криму - правозахисники побачили неузгодженості