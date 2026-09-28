Минобороны запретило преждевременно прекращать выплаты семьям пропавших без вести военнослужащих ВСУ

Министерство обороны Украины обязало все воинские части выплачивать денежное довольствие военнослужащим, пропавшим без вести, до тех пор, пока не появится предусмотренное законом основание для прекращения выплат: решение суда о признании без вести пропавшим или актовая запись о смерти.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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Законное основание

Прекращать выплаты только на основании документов об опознании тела или других документов, которых нет в действующем законодательстве, запрещено. Соответствующее отдельное поручение (№ 4264/уд от 23.09.2026) уже доведено до сведения органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций по подчиненности.

Распоряжение издано в соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и правительственным порядком выплат пленным, интернированным и пропавшим без вести военнослужащим. Этот порядок утвержден Постановлением Кабмина № 884 от 30 ноября 2016 года в редакции Постановления № 449 от 15 апреля 2025 года.

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До какого момента выплачиваются средства семьям пропавших без вести

Денежное довольствие пропавшего без вести военнослужащего выплачивается ежемесячно на основании приказа командира (начальника, руководителя) воинской части, учреждения или организации. Выплаты продолжаются до:

момента, когда вступает в законную силу решение суда о признании военнослужащего без вести пропавшим;

дату составления актовой записи о смерти (включительно).

Предельный срок выплат — день исключения военнослужащего из списков личного состава части.

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Почему опознание тела не является основанием для прекращения выплат

В Минобороны подчеркнули, что одни только документы об опознании тела не являются достаточным основанием для прекращения выплат.

Опознание тела и официальная регистрация смерти — это разные юридические процедуры. Для закона значение имеет именно актовая запись о смерти или судебное решение. Пока не наступило одно из этих оснований, часть обязана продолжать выплаты.

Следующим шагом в ведомстве назвали внесение изменений в нормативные акты, которые должны четко закрепить этот порядок для всех воинских частей.

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