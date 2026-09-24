Обоснованные судебные решения по делам семей погибших и пропавших без вести военнослужащих не будут обжаловаться, - Минобороны

Министерство обороны не будет обжаловать судебные решения по отдельным категориям дел, связанных с гибелью или исчезновением без вести военнослужащего.

Об этом говорится на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

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Меньше судебных тяжб и ожиданий

Как отмечается, отказ от бесперспективного обжалования позволит сократить время между вынесением судебного решения и оформлением предусмотренных законодательством выплат, льгот и социальных гарантий.

"Для семей это будет означать меньше судебных тяжб и ожиданий. Если обстоятельства дела должным образом подтверждены и нет оснований для обжалования, решение суда быстрее вступит в законную силу. После этого семья сможет приступить к оформлению выплат без дополнительного прохождения апелляционной и кассационной инстанций лишь по формальным основаниям", — подчеркивает заместитель министра обороны Любовь Галан.

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Изменения призваны устранить излишние бюрократические процедуры и обеспечить надлежащую социальную и правовую защиту военнослужащих и членов их семей.

Какие решения не будут обжаловаться

Речь идет о делах, касающихся:

Объявление военнослужащего умершим возможно, если одновременно: в деле имеется письменная позиция воинской части и материалы служебного расследования с конкретными обстоятельствами, указывающими на вероятную смерть; участником дела является воинская часть, в списках которой числится военнослужащий, пропавший без вести при особых обстоятельствах; суд соблюдал требования статьи 46 Гражданского кодекса Украины и учел выводы Большой палаты Верховного Суда из постановления от 11.12.2024 по делу № 755/11021/22. Установление факта смерти военнослужащего, если одновременно: в деле имеется письменная позиция воинской части и материалы служебного расследования, подтверждающие факт смерти; участником дела является соответствующая воинская часть. Установление факта родственных отношений, если в суд обращаются члены семьи военнослужащего из-за описок или неточностей в написании фамилий, имен или отчеств. Установление факта отцовства, если в материалах дела имеется заключение молекулярно-генетической экспертизы, которым установлено биологическое отцовство погибшего (умершего) военнослужащего в отношении ребенка. Установление фактов, дающих право на выплаты (льготы) в связи с исчезновением без вести или пленным, если одновременно: материалы дела подтверждают статус военнослужащего как лица, пропавшего без вести, пропавшего без вести при особых обстоятельствах или военнопленного; в деле имеется информация о других членах семьи (кроме заявителя) и/или лицах, указанных в личном распоряжении военнослужащего, имеющих право на выплаты; участником дела является соответствующая воинская часть.

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В Минобороны поясняют, что принцип неоспариваемости будет применяться в случаях, когда обстоятельства исчезновения военнослужащего и вероятной смерти надлежащим образом расследованы, подтверждены материалами воинской части, а судебное решение принято в соответствии с законодательством и практикой Верховного Суда.

Индивидуальная оценка

В то же время подчеркивается, что неоспариваемость не будет автоматической. Каждое дело будет оцениваться индивидуально — с учетом материалов дела, официальной позиции воинской части и других надлежащих доказательств. Если решение будет нарушать права или законные интересы Министерства обороны, его будут обжаловать.

Новый подход продолжает практику, начатую постановлением министра обороны от 18 апреля 2025 года о необжаловании отдельных судебных решений, необходимых для назначения единовременной денежной помощи. Постановление от 11 сентября 2026 года расширяет эту практику на другие типичные категории социально чувствительных дел.

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Если судебное решение по делу, соответствующему установленным критериям, все же обжалуется, можно обратиться на горячую линию Минобороны по номеру 1512.