Обоснованные судебные решения по делам семей погибших и пропавших без вести военнослужащих не будут обжаловаться, - Минобороны
Министерство обороны не будет обжаловать судебные решения по отдельным категориям дел, связанных с гибелью или исчезновением без вести военнослужащего.
Об этом говорится на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.
Меньше судебных тяжб и ожиданий
Как отмечается, отказ от бесперспективного обжалования позволит сократить время между вынесением судебного решения и оформлением предусмотренных законодательством выплат, льгот и социальных гарантий.
"Для семей это будет означать меньше судебных тяжб и ожиданий. Если обстоятельства дела должным образом подтверждены и нет оснований для обжалования, решение суда быстрее вступит в законную силу. После этого семья сможет приступить к оформлению выплат без дополнительного прохождения апелляционной и кассационной инстанций лишь по формальным основаниям", — подчеркивает заместитель министра обороны Любовь Галан.
Изменения призваны устранить излишние бюрократические процедуры и обеспечить надлежащую социальную и правовую защиту военнослужащих и членов их семей.
Какие решения не будут обжаловаться
Речь идет о делах, касающихся:
- Объявление военнослужащего умершим возможно, если одновременно: в деле имеется письменная позиция воинской части и материалы служебного расследования с конкретными обстоятельствами, указывающими на вероятную смерть; участником дела является воинская часть, в списках которой числится военнослужащий, пропавший без вести при особых обстоятельствах; суд соблюдал требования статьи 46 Гражданского кодекса Украины и учел выводы Большой палаты Верховного Суда из постановления от 11.12.2024 по делу № 755/11021/22.
- Установление факта смерти военнослужащего, если одновременно: в деле имеется письменная позиция воинской части и материалы служебного расследования, подтверждающие факт смерти; участником дела является соответствующая воинская часть.
- Установление факта родственных отношений, если в суд обращаются члены семьи военнослужащего из-за описок или неточностей в написании фамилий, имен или отчеств.
- Установление факта отцовства, если в материалах дела имеется заключение молекулярно-генетической экспертизы, которым установлено биологическое отцовство погибшего (умершего) военнослужащего в отношении ребенка.
- Установление фактов, дающих право на выплаты (льготы) в связи с исчезновением без вести или пленным, если одновременно: материалы дела подтверждают статус военнослужащего как лица, пропавшего без вести, пропавшего без вести при особых обстоятельствах или военнопленного; в деле имеется информация о других членах семьи (кроме заявителя) и/или лицах, указанных в личном распоряжении военнослужащего, имеющих право на выплаты; участником дела является соответствующая воинская часть.
В Минобороны поясняют, что принцип неоспариваемости будет применяться в случаях, когда обстоятельства исчезновения военнослужащего и вероятной смерти надлежащим образом расследованы, подтверждены материалами воинской части, а судебное решение принято в соответствии с законодательством и практикой Верховного Суда.
Индивидуальная оценка
В то же время подчеркивается, что неоспариваемость не будет автоматической. Каждое дело будет оцениваться индивидуально — с учетом материалов дела, официальной позиции воинской части и других надлежащих доказательств. Если решение будет нарушать права или законные интересы Министерства обороны, его будут обжаловать.
Новый подход продолжает практику, начатую постановлением министра обороны от 18 апреля 2025 года о необжаловании отдельных судебных решений, необходимых для назначения единовременной денежной помощи. Постановление от 11 сентября 2026 года расширяет эту практику на другие типичные категории социально чувствительных дел.
Если судебное решение по делу, соответствующему установленным критериям, все же обжалуется, можно обратиться на горячую линию Минобороны по номеру 1512.
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