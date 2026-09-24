Обґрунтовані судові рішення у справах родин загиблих і зниклих безвісти військових не оскаржуватимуться, - Міноборони

Міністерство оборони не оскаржуватиме судові рішення в окремих категоріях справ, пов’язаних із загибеллю або зникненням безвісти військовослужбовця.

Про це йдеться на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

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Менше судової тяганини та очікування

Як зазначається, відмова від безперспективного оскарження дозволить скоротити час між ухваленням судового рішення та оформленням передбачених законодавством виплат, пільг і соціальних гарантій.

"Для родин це означатиме менше судової тяганини та очікування. Якщо обставини справи належно підтверджені й немає підстав для оскарження, рішення суду швидше набуде законної сили. Після цього родина зможе перейти до оформлення виплат без додаткового проходження апеляційної та касаційної інстанцій лише з формальних підстав", - наголошує заступниця міністра оборони Любов Галан.

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Зміни мають усунути зайві бюрократичні процедури та забезпечити належний соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх родин.

Які рішення не оскаржуватимуться

Йдеться про справи, що стосуються:

Оголошення військовослужбовця померлим, якщо одночасно: у справі є письмова позиція військової частини та матеріали службового розслідування з конкретними обставинами, що вказують на ймовірну смерть; учасником справи є військова частина, у списках якої перебуває військовослужбовець, зниклий безвісти за особливих обставин; суд дотримався вимог статті 46 Цивільного кодексу України та врахував висновки Великої Палати Верховного Суду з постанови від 11.12.2024 у справі № 755/11021/22. Встановлення факту смерті військовослужбовця, якщо одночасно: у справі є письмова позиція військової частини та матеріали службового розслідування, що підтверджують факт смерті; учасником справи є відповідна військова частина. Встановлення факту родинних відносин, якщо до суду звертаються члени сім'ї військовослужбовця через описки чи неточності в написанні прізвищ, імен або по батькові. Встановлення факту батьківства, якщо в матеріалах справи є висновок молекулярно-генетичної експертизи, яким встановлено біологічне батьківство загиблого (померлого) військовослужбовця щодо дитини. Встановлення фактів, що дають право на виплати (пільги) у зв'язку зі зникненням безвісти або полоном, якщо одночасно: матеріали справи підтверджують статус військовослужбовця як особи, зниклої безвісти, зниклої безвісти за особливих обставин, або військовополоненого; у справі є інформація про інших членів сім'ї (крім заявника) та/або осіб, зазначених в особистому розпорядженні військовослужбовця, які мають право на виплати; учасником справи є відповідна військова частина.

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У Міноборони пояснюють, що неоскарження застосовуватиметься у випадках, коли обставини зникнення військовослужбовця та ймовірної смерті належно досліджені, підтверджені матеріалами військової частини, а судове рішення ухвалене відповідно до законодавства та практики Верховного Суду.

Індивідуальне оцінювання

Водночас наголошується, що неоскарження не буде автоматичним. Кожну справу оцінюватимуть індивідуально - з урахуванням матеріалів справи, офіційної позиції військової частини та інших належних доказів. Якщо рішення порушуватиме права чи законні інтереси Міністерства оборони, його оскаржуватимуть.

Новий підхід продовжує практику, започатковану рішенням Міністра оборони від 18 квітня 2025 року щодо неоскарження окремих судових рішень, необхідних для призначення одноразової грошової допомоги. Рішення від 11 вересня 2026 року розширює цю практику на інші типові категорії соціально чутливих справ.

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Якщо судове рішення у справі, яка відповідає визначеним критеріям, усе ж оскаржують, можна звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 1512.